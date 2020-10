マーベル実写ドラマシリーズ「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題) / The Falcon and The Winter Soldier」の新キャストや追加情報など、今週(10月19日〜23日)起きたマーベルに関する出来事を振り返ります。(編集部・倉本拓弥)

「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」新鋭ダニー・ラミレスが重要な役柄で出演

動画配信サービス「Disney+」で配信予定のドラマシリーズ「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題)」に、X-MENの世界を描くドラマ「The Gifted ザ・ギフテッド」で知られるダニー・ラミレスが出演すると The Hollywood Reporter などが報じました。演じるキャラクターは不明ですが、同サイトによると“重要な役柄”で起用されたとのこと。Netflixドラマ「マイ・ブロック」などに出演してきたダニーは、トム・クルーズ主演映画『トップガン マーヴェリック』のキャストにも名を連ねており、今後更なる活躍が期待される新鋭です。

「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」MCU初期キャラが登場

「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題)」には、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』のヘルムート・ジモ(ダニエル・ブリュール)やシャロン・カーター(エミリー・ヴァンキャンプ)が登場することが決まっていますが、他にも、初期のマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)作品に出てきたキャラクターが再登場するといいます。脚本家のデレク・コルスタッドは、ポッドキャスト番組「Script Apart」で、キャラの名前は伏せたものの「言えるのは、最初期のマーベル映画のキャラクターたちが再登場するということ」とコメント。当時のままではなく、再構築された形での登場を示唆しており、「めちゃくちゃヤバイよ」と予告しています。“MCU最初期”のキャラとは一体誰なのか、続報に期待です。

チャドウィックさん不在の『ブラックパンサー』続編は考えたくもない…シュリ女優が告白

映画『ブラックパンサー』で主人公ティ・チャラの妹シュリを演じたレティーシャ・ライトが、先日亡くなった主演のチャドウィック・ボーズマンさん抜きでの続編は「考えたくもない」とNET-A-PORTER.COMに語りました。大腸がんで亡くなる1週間まで、続編に参加することを確信していたチャドウィックさん。主役が不在となり「何だか妙な感じがする」というレティーシャは、「今は悲嘆に暮れていて、そのなかかから光を見出そうとしています」とコメント。続編の全米公開日は2022年5月6日とアナウンスされていますが、チャドウィックさんが亡くなった後、新情報は報じられていません。