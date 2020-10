スティーヴン・キング、自身の小説が原作のドラマについて語る

"ホラーの帝王"との異名を誇る作家スティーヴン・キングによる小説の数多くがドラマ化されているが、そんな作品について米Entertainment Weeklyのインタビューでキング本人が語っている。

米AT&T Audience Networkが製作したミステリー・ホラードラマ『ミスター・メルセデス』シーズン3の放送が昨年11月に終了したが、シーズン4が製作される可能性があるのか質問されてキングが意見を述べている。

「シーズン4が製作されるのを見たいね。それが起こるのをキャストも見たいんじゃないかな。彼らはシリーズの一部になっているからね。俳優は役になりきる方法を心得ていて、新しい家に落ち着くかのようになじむ方法が分かっている。そして、しばらくすると本当に役になりきり、キャラクターを深く掘り下げていくんだ。だから、それを観てみたいよ。すでに製作された3シーズンも十分面白いけどね」

今年1月にAT&T Audience Networkのサービスが終了したことを受けて、米NBCで『ミスター・メルセデス』シーズン1&2が放送されることになったため、もしかしたらNBCでシーズン4へ更新されるかもしれない。





そして、『ミスター・メルセデス』と米HBOの新作ホラーミステリードラマ『アウトサイダー』に登場するホリー・ギブニーというキャラクターは、それぞれの作品で別の俳優(ジャスティン・ルーペとシンシア・エリヴォ)が演じているが、どちらの方が自分の想像に近いかと質問されたキングは次のように答えている。

「(『アウトサイダー』のショーランナーである)リチャード・プライスによるホリーのコンセプトは、私のものとは少し違っている。私のホリーは小説が進むにつれて少しずつ自分の殻から脱皮して、『If It Bleeds(原題)』(今年4月に出版されたキングの小説)で自らのストーリーに行き着いて自立できるようになるまで、一種の強迫性障害を患っている。『ミスター・メルセデス』で最も興味深いことの一つが、シリーズが進むにつれてホリーの服が変化していくところだ。自信を持つようになって、服装やヘアスタイルで花咲いていく描写は天才的だ。ジャスティン・ループはキャラクターになりきっていて、素晴らしい仕事をしている。彼女には3シーズンにわたってホリーを進化させていく時間があったからね」

キングはホリーを演じる二人の女優を比較する中で、『アウトサイダー』がシーズン2に製作されるため、シンシアも同じようにホリーを掘り下げていく時間がもっとできるだろうと述べている。

続けてキングは、ホリーを主人公にした単独ドラマシリーズ製作に興味があるかとの質問には、以下のように返答。「そうは思わないね。2つのシリーズのストーリー展開が違うし、リチャード・プライスが製作する『アウトサイダー』の世界で、どのように物語が描かれる可能性があるか把握するのが難しいからね」

ちなみに、現時点でHBOは『アウトサイダー』シーズン2の製作を正式には発表していないが、すでにキングはシーズン2の脚本の一部に目を通し、詳細は語れないが本当に不気味な超常現象が描かれていると明かした。

今年3月にHBOでシーズン1の放送が終了した『アウトサイダー』が、キングの言うようにシーズン2製作となるのかどうか発表を待ちたい。そして、『ミスター・メルセデス』がシーズン4へ更新されるのかも、分かり次第お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

