ジュード・ロウ＆ナオミ・ハリスW主演、HBOが贈るミステリードラマ『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』が日本上陸

ブラッド・ピット率いるプランBと米HBOが贈る新たな形のミステリードラマ『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜(原題:The Third Day)』の日本上陸が決定! 謎が深まる予告映像も併せて解禁となった。

今年9月に本国で放送されたばかりの『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』は、「夏」と「冬」3話ずつの2部構成で贈る全6話となるミステリードラマ。

ロンドン郊外の孤島を舞台に、島の伝統と文化を守るためには手段を選ばない謎めいた島民を相手に、「夏」ではジュード・ロウ(『シャーロック・ホームズ』シリーズ)演じるサムが、「冬」ではナオミ・ハリス(『007』シリーズ)演じるヘレンが奇妙で恐ろしい体験をし、それぞれのトラウマと向き合わされ、精神を追い詰められていく。



『夏』:ロンドンからの道中、見知らぬ少女を助けたサムは彼女を家に送り届けるためオシー島へ渡るが、干潮の間に島を出ることができず...。

『冬』:長女の誕生日のサプライズに娘二人を連れてロンドンからオシー島へ来たヘレン。予約していた宿に追い返され、静まりかえった島で暖を取れる場所を必死で探していると...。

本作にはジュード・ロウやナオミ・ハリス他、キャサリン・ウォーターストン(『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』)、エミリー・ワトソン(『チェルノブイリ』)、パディ・コンスタイン(『アウトサイダー』)、マーク・ルイス・ジョーンズ(『ザ・クラウン』)、ジョン・ダグリーシュ(『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠』)、ポール・ケイ(『After Life/アフター・ライフ』)、ニコ・パーカー(『ダンボ』)ら豪華英国人キャストが出演している。

製作総指揮を務めるのはブラッド・ピット他、英米で人気の体験型演劇"イマーシブ・シアター"の先駆者であるシアターカンパニー"パンチドランク"の創設者で『スリープ・ノー・モア』で知られるフィリックス・バレットと、英ドラマ『Utopia -ユートピア-』のデニス・ケリーらが名を連ねる。

本作は、ケルト文化を取り入れた祝祭のシーンも印象的で、『ウィッカーマン』など閉鎖空間や排他的世界を描き人気を博したホラー作品も彷彿とさせる。

『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』配信&放送情報

【配信】Amazon Prime Videoチャンネル 「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」

字幕版:11月20日(金)より 毎週金曜1話ずつ配信

※12月18日(金)まで第1話無料配信

【放送】BS10 スターチャンネル

字幕版:12月22日(火)より 毎週火曜23:00ほか

※12月19日(土)19:45より第1話先行無料放送

※12月29日(火)は年末特別編成のためお休みとなります

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』(c) 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.