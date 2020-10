Netflixが、第二次世界大戦を描く新作アニメーション『The Liberator(原題)』の公式予告編を公開した。アメリカ合衆国の「退役軍人の日」である2020年11月11日にNetflix限定で公開される。

四部構成の歴史ドラマについて、Netflixは以下のように解説している。「『The Liberator』では、第二次世界大戦の勝利へと進む、最も残酷で、最も劇的な道のりを描いています。部隊で唯一の生き残りとなる、合衆国陸軍将校、フェリックス・スパークスと彼の歩兵隊がヨーロッパを解放するまでの500日以上にわたる戦場体験です」

IGNでは、下の動画とページ上部で新予告編を独占で公開した。

『The Liberator』の独特なアニメーションは「Enhanced Hybrid Animation」と呼ばれる、特許出願中の新しい技術。CGIと実写の演技を組み合わせて作られている。シリーズはアレックス・カーショの小説『The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey from the Beaches of Sicily to the Gates of Dachau』をもとに、『ダイ・ハード』や『逃亡者』のジェブ・スチュアートがテレビアニメとして制作した。

IGNではスチュアートにメールでインタビューを行い、『The Liberator』の制作にアニメーションを使用することが重要だった理由をたずねた。「Trioscopeはハイブリッドアニメーション技術で、実写でやりたいと思うのと同じくらいのスケールの大きさで第二次世界大戦のドラマを語ることができます」とスチュアートは述べ、「物語の感情のニュアンスを犠牲にすることもまったくありません」と加えている。

四部構成のアニメーション『The Liberator』は2020年11月11日、Netflixで公開。