HORIのピカチュウデザインの周辺機器POP/COOLシリーズに、「グリップコントローラー for Nintendo Switch ピカチュウ - POP」と「グリップコントローラー for Nintendo Switch ピカチュウ - COOL」がラインアップに追加される。発売日は11月で価格は4980円(税別)。

HORIは2020年7月からピカチュウをデザインした周辺機器を発売しており、黄色と白を基調とした「ピカチュウ-POP」シリーズと、黄色と黒を基調とした「ピカチュウ-COOL」シリーズをそれぞれ展開している。それぞれのラインアップは以下のとおりで、特徴の詳細や価格については公式サイトを確認してほしい。

ワイヤレスホリパッド for Nintendo Switch ホリゲーミングヘッドセットインヤー for Nintendo Switch ホリゲーミングヘッドセット ハイグレード for Nintendo Switch アルミケース for Nintendo Switch ハイブリッドポーチ for Nintendo Switch TPUセミハードカバー for Nintendo Switch Lite

今回は、この2つのシリーズに「グリップコントローラー」が追加されるわけだ。携帯モード専用のグリップコントローラーで、幅広い形状なのでグリップを保持しやすく、長時間の使用でも疲れにくく快適なゲームプレイができるそうだ。好きな機能を割り当てられる背面ボタンや、連射機能など多数の機能を備えており、携帯モードを中心に使用するユーザーにお勧めの機器だ。

また『ポケットモンスター ソード・シールド』にて、幻のポケモンや道具を受け取れる、「幻のポケモン ゲットチャレンジ」の対象商品となっている。封入されるキャンペーンコードを登録することで特典を得られるようだ。詳細はHORIの公式サイトや、ポケモンの公式サイトを確認してほしい。