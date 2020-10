来年、テレビ放送50周年を迎える『ルパン三世』シリーズの劇場版新旧2作が、『金曜ロードSHOW!』(日本テレビ系/毎週金曜21時)にて11月20日より2週連続で放送されることが決まった。11月20日は宮崎駿監督による『ルパン三世 カリオストロの城』。同27日は、初のフル3DCGで制作された最新作『ルパン三世 THE FIRST』が地上波初放送される。11月20日放送の『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)は、ルパン三世劇場版2作目にして、宮崎監督の映画初監督作品。ルパン作品には欠かせない、疾走感あふれるカーチェイス、心弾むアクション、ルパンと美しき少女とのほのかなロマンス。そしてお宝を巡るサスペンス、ルパンと仲間たち、銭形との深い絆…。あらゆる要素がすべて詰まった作品だ。11月27日に地上波初放送となる『ルパン三世 THE FIRST』(2019)は、『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズで知られ、3DCGアニメーションでも多くのヒット作を手がけてきた山崎貴の脚本・監督作品。おなじみのレギュラー声優陣に加え、ゲスト声優には、広瀬すず、藤原竜也、吉田鋼太郎といった実力派が集結し、23年ぶりの劇場版として話題となった。山崎監督は子供のころからルパンが大好きだったそうで、特に『カリオストロの城』は印象に強く残っていると語っている。実写ではなかなかできない「世界を股にかけた話」をCGアニメーションとして描くことを意識して脚本を執筆したという。制作には初期のルパンから関わっているレジェンド級のアニメーターも参加しており、ルパンならではの物語が描かれている。さらに山崎監督は、「いよいよ『ルパン三世 THE FIRST』が金曜ロードSHOW!でオンエアされることになり、さらに沢山の方に見ていただけると思うとワクワクしています。子供の頃に見て大感動したカリ城へのオマージュも沢山詰まっています。おなじみのルパンファミリーのスタイリッシュで楽しい、世界を舞台にした大活躍をたっぷり楽しんで下さい」とのコメントを寄せた。映画『ルパン三世 カリオストロの城』は11月20日21時、『ルパン三世 THE FIRST』は同27日21時、日本テレビ系『金曜ロードSHOW!』にて放送。