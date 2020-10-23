£Â£Ô£Ó¤ËÃæ¹ñà´±À½¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°á¤â¡Ä¹ñÆâ¤ÎÇ®Îõ½÷À¥Õ¥¡¥óÌÔÈ¿È¯¤Ç¡ÖÊè·ê¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤ÏµÕ¸ú²Ì¡©¡¡À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñ¤Î£·¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Ô£Ó¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¡×¤¬ÀèÆü¡¢ÊÆ´Ú´Ø·¸È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊÆÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥³¥ê¥¢¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¤«¤é¡Ö¥ô¥¡¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤Ç¤ÎÊÆ´Ú¹ñÌ±¤Î¡Öµ¾À·¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢µÁÍ¦·³¤¬»²Àï¤·ÊÆ´ÚÎ¾·³¤ÈÀï¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¡¢È¿È¯¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÂðÇÛ²ñ¼Ò¤¬£Â£Ô£Ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î±¿Á÷¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÌæ¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡£Â£Ô£Ó¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤À¡£¿·¶Ê¡Ö£Ä£ù£î£á£í£é£ô£å¡Ê¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡Ë¡×¤¬ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Û¥Ã¥È£±£°£°¡×¤Ç£²½µÏ¢Â³£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¡Ê¥½¥¦¥ë»Ô¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë´Ú¹ñ¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¤ÈÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬°ì»þ¡¢£±£±Ãû£¸£¸£°£°²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±Ãû£¹£°£°²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³ô²Á¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤òÂ³¤±¡¢£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Î£´±Ä¶ÈÆü¤Ç£³£°¡¦£¶£²¡ó²¼Íî¤·¡¢½ªÃÍ¤Ï£±£·Ëü£¹£°£°£°¤È¤Ê¤ê¡¢£²£²Æü¤Ï£¶Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢½ªÃÍ¤Ï£±£¸Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±Ëü£¶£¶£°£°±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ô²Á¤Ï¾å¾ì»þ¤Î£³£µËü£±£°£°£°¥¦¥©¥ó¤Î¤Û¤ÜÈ¾ÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï´õË¾¤ÎÀ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î£Â£Ô£Ó¤ËÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î£Ò£Í¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤À¡£º£·î¾å½Ü¡¢ÊÆÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥³¥ê¥¢¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¤¬³«¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ò£Í¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÄ«Á¯ÀïÁè¤Î³«Àï¤«¤é£·£°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡Ö¡ÊÊÆ´Ú¡ËÎ¾¹ñ¤¬¶¦¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¤ÈÌµ¿ô¤ÎÃË½÷¤Îµ¾À·¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤À¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤Ø¤Î»²Àï¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡×°¦¹ñÅª¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬·ãÅÜ¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Çà£Â£Ô£ÓÄù¤á½Ð¤·±¿Æ°á¤¬µ¯¤³¤ê¡¢£Â£Ô£Ó¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÂðÇÛ²ñ¼Ò¤¬£Â£Ô£Ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÂðÇÛ¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«Á¯È¾Åç»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê¸É®¿Í¤ÎÃ¢ÇÏ¥ª¥µ¥à»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î£Â£Ô£ÓÈ¯¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Þ¤ÇÂç½°¤òÀú¤êÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ¡Ø¿ÍÌ±ÆüÊó¡Ù¤Î»ÐËå»ï¤Ç¤¢¤ë¡Ø´Äµå»þÊó¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃí»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î£Â£Ô£ÓÃ¡¤¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°Õ»×¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Â£Ô£Ó¾¦ÉÊ¤Î±¿Á÷¤òÃæÃÇ¤·¤¿ÂðÇÛ¶È¼Ô¤Î£±¼Ò¤Ï¡Ö¤ï¤¬¼Ò¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÊÃæ¹ñ¤Î¡Ë³¤´Ø¡ÊÀÇ´Ø¡ËÁí½ð¤Ç£Â£Ô£Ó¾¦ÉÊ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÀôÀ¯¸¢»þÂå¡¢¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ä¶µ²Ê½ñÌäÂê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÆü·Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤¬½±¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¼Ö¤¬¾Æ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î²á·ã¤Ê¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ã¢ÇÏ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÈ¿ÆüÁûÆ°¤¬À¯ÉÜ¼çÆ³¤Ë¤è¤ë´±À½¥Ç¥â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅö»þ¤«¤é¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬º£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¸Ø¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤Î´Ø·¸¤ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê£Ô£È£Á£Á£Ä¡ËÇÛÈ÷ÌäÂê¤«¤é¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ËÂ³¤¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Ç¡¢Íê¤ß¤Î¹Ë¤Ï£Â£Ô£Ó¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ã¢ÇÏ»á¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤«¤éÄù¤á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂÇ·â¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤âÇ®¿´¤Ê£Â£Ô£Ó¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤«¤é¤Ïº£²ó¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤äÈóÇã±¿Æ°¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬È¿À¯ÉÜ´¶¾ð¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èá´î·à¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÃæ¹ñ¤Î´±À½£Â£Ô£ÓÃ¡¤¡¢»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤Ë¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¹Ô¤²á¤®¤¿°¦¹ñ¿´¤ÇÊè·ê¤ò·¡¤ê¤½¤¦¤À¡£