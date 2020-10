11月27日の日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」(毎週金曜夜9時〜)枠で、「ルパン三世」シリーズにおいて初のフル3DCGで制作された2019年の映画『ルパン三世 THE FIRST』が地上波初放送されることが23日、明らかになった。前週の20日には宮崎駿監督の名作『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)が放送される。

『ルパン三世 THE FIRST』は、『ALWAYS』シリーズや『STAND BY ME ドラえもん』などの山崎貴が監督と脚本を務め、アルセーヌ・ルパンが唯一盗むことに失敗したという秘宝ブレッソン・ダイアリーを巡る攻防を描く。その謎を解き明かしたものは莫大な財宝を手にするといわれているブレッソン・ダイアリーを狙うルパンが、考古学を愛する少女レティシアと協力して謎を解くべく奔走するなか、同じく秘宝を狙う秘密組織と対峙することとなる。レティシアの声を広瀬すずが担当したほか、秘密組織の研究者ランベールを吉田鋼太郎、組織を操る謎の男ゲラルトを藤原竜也が務めた。

山崎監督は、実写ではなかなかできない「世界を股にかけた話」を、CGアニメーションとして描くことを意識して脚本を執筆したという。子供のころからルパンが大好きだったそうで、特に『カリオストロの城』は印象に強く残っているとのこと。この2作品の放送に以下のようにコメントを寄せている。

「いよいよ『ルパン三世 THE FIRST』が金曜ロードSHOW!でオンエアされることになり、さらに沢山の方に見ていただけると思うとワクワクしています。子供の頃に見て大感動したカリ城へのオマージュも沢山詰まっています。おなじみのルパンファミリーのスタイリッシュで楽しい、世界を舞台にした大活躍をたっぷり楽しんで下さい。」『THE FIRST』が公開された昨年は、『カリオストロの城』の公開からちょうど40年でした。表現手法は変わっても、変わらない魅力で溢れる2作品で、ルパン一味の活躍にご期待ください」

【今後の放送スケジュール】

今夜9時『ハリー・ポッターと賢者の石』※30分拡大

10月30日よる9時『ハリー・ポッターと秘密の部屋』※30分拡大

11月6日よる9時『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』※30分拡大

11月13日よる7時56分『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』※地上波初放送・本編ノーカット・64分前拡大

11月20日よる9時『ルパン三世 カリオストロの城』※10分拡大

11月27日よる9時『ルパン三世 THE FIRST』※地上波初放送