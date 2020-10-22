B¡¦B¡¦¥¥ó¥°¤µ¤ó¤ÎÅÁµ±Ç²è¡¢¥¥ó¥°¤µ¤óÌò¤¬·èÄê
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¹³¦¤Îµð¿Í¡¢B¡¦B¡¦¥¥ó¥°¤µ¤ó¤òÉÁ¤¯ÅÁµ±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹¥ê¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥ª¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë / The Thrill Is On¡Ù¤Ç¡¢ÊÆ¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖSUITS/¥¹¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÇÐÍ¥¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹¤¬¥¥ó¥°¤µ¤óÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È Entertainment Weekly ¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¥ó¥°¤µ¤ó¤È¼ã¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¶¥Í¥Æ¥£¥¹¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¥¶¥Í¥Æ¥£¥¹¤È¥á¥í¡¼¥é¡¦¥É¥Î¥Ò¥å¡¼¤¬¶¦Æ±¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¥ó¥°¤µ¤ó¤Ï¡¢60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¹³¦¤ËºÇ¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢40ºî°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä16ºî¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò15²ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸³¶¸ùÏ«¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¡¢1987Ç¯¤Ë²»³Ú³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ô¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼´ÆÆÄºî¡Ø¥Þ¥ë¥³¥àX¡Ù¤ä¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥¹¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÖLAW & ORDER ¥í¡¼¡õ¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖTHE WIRE¡¿¥¶¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¢¥é¥ó¥ÉÌò¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSUITS/¥¹¡¼¥Ä¡×¡Ö¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó ¥¶¡¦¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥é¥ó¥·¡¼¡¿CIAÊ¬ÀÏ´± ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¥¸¥ã¥ºÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢¡Ö¥È¥ì¥á¡Ê¸¶Âê¡Ë / Treme¡×¤Ç¤Ï¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥óÁÕ¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡¦¥Þ¥ë¥µ¥ê¥¹¤ä¥«¡¼¥ß¥Ã¥È¡¦¥é¥Õ¥£¥ó¥º¤é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¡ÊºÙÌÚ¿®¹¨¡¿Nobuhiro Hosoki¡Ë