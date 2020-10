「午後の紅茶 ディズニーパーティーデザインボトル」が可愛いすぎ！ 楽しく組み合わせて、ミッキーたちと素敵なティーパーティーを♪

「キリン 午後の紅茶」のパッケージで「# 夢の午後ティーパーティー」が開催中?



11月1日は何の日かご存知ですか?実は、日本人が初めて外国の茶会で本格的な紅茶を飲んだ記念として定められた「紅茶の日」なのです。この日のために「キリン 午後の紅茶」では、毎年ディズニーファンも喜ぶサプライズを用意しています。それが、ディズニーキャラクターのデザインされた期間限定スペシャルデザインボトルです!毎年好評の、ディズニーキャラクターが描かれたスペシャルデザイン。今回はある“楽しい仕掛け”が隠されている模様です。「ティーパーティー」にちなみ、「キリン 午後の紅茶」を囲みながら、Peachy読者の「Peachyガールズ」とチェックしてみました。都内某所に集まったPeachyガールズの3人。何やら「楽しいティーパーティーを開催する」と言われて行った会場には、「午後の紅茶 ディズニーパーティーデザインボトル」がズラリ!な、なんて壮観な…!

▲Peachy読者の宮田果歩さん(左)、畑有里紗さん(中央)、山岡葵さん(右)

“組み合わせて遊ぶ”だけじゃない、まだまだ隠された仕掛けが?

SNSに投稿して、離れたディズニーファンともティーパーティーを♩

マイ・オリジナルの「# 夢の午後ティーパーティー」を楽しもう!

# 夢の午後ティーパーティー キャンペーン 概要

・期間 : 2020年9月28日(月)10:00〜11月30日(月)24:00まで

・応募方法: 「キリンビバレッジ♪」公式Twitterアカウント(@Kirin_Company)または 「キリンビバレッジ」公式Instagramアカウント(kirin_beverage)をフォローし、 「# 夢の午後ティーパーティー」をつけて、「キリン 午後の紅茶 ディズニーパーティーデザインボトル」の写真を投稿すると応募完了。

・賞品 :

A賞:当選者様のお名前が入った「キリン 午後の紅茶 ミルクティー ディズニーデザインボトル(500mlPET)」1本

「キリン 午後の紅茶 ミルクティー 通常デザインボトル(500mlPET)」1本 合計2本が97名様



B賞:当選者様のお名前が入った「キリン 午後の紅茶 ミルクティー ディズニーデザインボトル(500mlPET)」1本

<好評につき第2弾>

#夢の午後ティーパーティー フォロー&リツイートキャンペーン 概要

・期間 : 2020年10月27日(火)10:00~11月2日(月)24:00まで

・応募方法:

・当選者数: 40名様

「# 夢の午後ティーパーティー」の様子がデザインされた今回のパッケージ。「午後の紅茶 ディズニーパーティーデザインボトル」に描かれたイラストは、なんと全部で26種類もあります。ミッキーやミニー、アリエルやダンボなど、幅広いディズニーキャラクターが登場する、とっても豪華なお茶会!さらに、パーティーを盛り上げる演奏者やパティシエたちが描かれているボトルもおしゃれなんです。「ディズニーキャラクターが大好き!」と盛り上がるPeachyガールズの3人は、それぞれお気に入りのキャラクターを見つけ出せるでしょうか?宮田「ディズニーランドのパレードを観るのがすっごく好き! ミッキー、ミニーも好きだけど、ディズニープリンセスは憧れの存在」畑「私はディズニーの世界観自体がすごく好き。カチューシャみたいなグッズもたくさん持っているので、『午後の紅茶 ディズニーパーティーデザインボトル』もテンションが上がります! こんなにたくさんあってどうしよう…」山岡「私はドナルドがイチオシ。アニメの頑張っている動き方が好き。お尻がもうたまらない(笑)」そして、「# 夢の午後ティーパーティー」の本番はこれから。お察しの通り、お気に入りのキャラクターを組み合わせることで、オリジナルのティーパーティーを演出することができるのです。3人の選んだボトルを組み合わせると…?白雪姫がミッキーにお茶をすすめ、ドナルドダックも楽しそうなティーパーティーにやってきました! …なんて、意外なキャラクター同士を組み合わせてストーリーを想像してみるのも面白いですね。『リトル・マーメイド』のアリエルと『ラプンツェル』を組み合わせれば、あたかもプリンセスが一緒のテーブルを囲んでいるようなイラストが完成。これは乙女心をくすぐられます!ミッキーをはじめ、ダンボやプーさん、マレフィセントまで、敵味方関係なくティーパーティーを楽しんでいる様子を想像できるのも今回の「キリン 午後の紅茶」ならではの楽しみ方かもしれませんね。「# 夢の午後ティーパーティー」を盛り上げるために、楽器を奏でる演奏家やパティシエたちもかけつけます。ここで、Peachyガールズが悩みに悩んだ組み合わせをご覧ください。畑「悩んだけど、王道のミッキーとミニーで! 華やかな感じが伝わってくるし、ガーランドのカラフルな感じも、ティーパーティーしたくなるようなデザイン。プルートがいるのも嬉しい。単体でも可愛いけど、やっぱりミッキーとミニーはセットで欲しくなる♡」宮田「私はやっぱりディズニープリンセス……並ぶとすっごくおしゃれ! まるでみんなで楽しんでいるような感じが良いなあ。アリエルがミルクティーの中にプカプカ浮かんでいるようなデザインが素敵。全部のデザインにプリンセス以外のキャラクターも登場していて、ずっと見ていたい。白雪姫も、ちゃんと七人のこびとがいる♡」山岡「私はやっぱりドナルドとデイジー。ああ、やっぱり可愛いなあ……。(笑) 満面の笑み。紅茶の優しい色合いともマッチしているし、並べるとグラデーションが素敵♡ しかも、よく見るとヒューイ、デューイ、ルーイがいる!賑やかだしカラフルです。ケーキを運んでくれるパティシエがいるのもポイント。友達とピクニックに行った時に合わせて買っても楽しそう」しかし今回のパッケージ、さまざまな作品の”あの名シーン“を思い起こさせるような、ディズニーファンにとって嬉しい仕掛けがあるんです。表側(写真左)は見つめ合う『美女と野獣』のベルと野獣のボトルですが……裏側(右)をふと見ると、お互いの腰に手を添える仲睦まじい様子が! これは、映画を見ているファンならクラクラする仕掛け。魔法で時計にされてしまった執事のコグスワースも嬉しそうに登場しています。宮田「二人が見つめあっていてロマンチックだなあ。映画を思い出しちゃう♪ 他のパッケージも、表のデザインだけじゃ気付かないような発見があって面白いです」和気あいあいと「# 夢の午後ティーパーティー」を楽しむ中、山岡さんがミッキーとミニーのデザインボトルに「あるもの」を発見します。山岡「あれ?これってもしかして…?」山岡「隠れミッキーじゃないですか? すご〜い!これ、細かいところまでずっと見てみたくなっちゃう。友達と一緒に競争して、どっちが早く見つけられるか、なんてことをやったら盛りあがりそう(笑)」ここではあえて「どこに隠れミッキーがあるか」をお伝えしませんし、正解をズームアップで教えちゃう、なんて野暮なことはしません。ぜひ、みなさん自身が実際に手にとって探してください!細かいディテールまでこだわったからこそ、ずっと眺めていられるデザイン。ちなみにこの遊びゴコロ溢れる「隠れミッキー」は、他のボトルにも隠れています。いろんなボトルをよーく眺めてみてくださいね♪1本、2本、3本と並べて、自分の好きな組み合わせにたどり着くとやってしまうこと。それはやっぱり……写真撮影! Peachyガールズの3人も、真剣にカメラを向けています。撮影した渾身のティーパーティーをシェアしたい!そんな時は「# 夢の午後ティーパーティー キャンペーン」に参加してみては?11月30日(月)まで 「キリンビバレッジ♪」公式Twitterアカウント 、もしくは 「キリンビバレッジ」公式Instagramアカウント をフォローして、「# 夢の午後ティーパーティー」をつけて写真を投稿するだけ。応募者から抽選で100名の方に、あなたの名前入りディズニーデザインボトル。そのうち3名には似顔絵入りオリジナルボトルもプレゼント。さらに、10月27日(火)〜11月2日(月)までは、「# 夢の午後ティーパーティー フォロー&リツイートキャンペーン」が好評につき、第2弾が開催されます! 「キリンビバレッジ♪」公式Twitterアカウント をフォローし、対象投稿をリツイート、または引用リツイートすると、「キリン 午後の紅茶 ディズニーパーティーデザインボトル」(500mlPET)全22種類が、40名に当たるチャンスも!Peachyガールズのみなさんも、SNSキャンペーンに興味津々です。山岡「つい写真に撮りたくなっちゃうデザインだからこそ、いろんな組み合わせに挑戦したいなあ。他の人がどんな組み合わせで撮っているのかも気になる!」畑「私、似顔絵入りオリジナルボトルが気になるかも。自分もティーパーティーに参加しているような感じのデザインになるのかな? キャンペーンに参加してみよう♪」ボトル1本でも、絵柄を組み合わせても可愛いディズニーのティーパーティーが楽しめる「キリン 午後の紅茶」。この秋はディズニーボトルで「つながる」ティーパーティーを楽しんでみては?©Disney ©Disney/Pixar ©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.※参加者は座談会開始前にアルコール消毒を行い、ソーシャルディスタンスをとって座っています。