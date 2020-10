ゼンデイヤ主演HBOドラマ『ユーフォリア』シーズン2に先駆けクリスマススペシャルが12月に放送！

ディズニー・チャンネルの人気ドラマ『シェキラ!』でブレイクした後、『スパイダーマン』シリーズや『グレイテスト・ショーマン』などの大作映画に出演しているゼンデイヤ。今年のエミー賞最優秀主演女優賞を本作で受賞した若手実力派の彼女が主演する『ユーフォリア/EUPHORIA』が、シーズン2に先駆けてクリスマススペシャルを放送することが明らかになった。米TV Lineが報じている。

幸福感、多幸感を意味するタイトルの本作は、ドラッグやセックス、バイオレンスなどに溺れるティーンネイジャーがソーシャルメディアが蔓延した現代社会で葛藤しながら生きていく姿を描いている。

今回放送が発表されたのはシーズン2への"架け橋"となる2話の特別番組。まずは12月6日(日)に「Trouble Don't Last Always(原題)」というエピソードを放送。駅でジュールズ(ハンター・シェーファー)に置いてけぼりにされてしまったルーがクリスマスを祝うというストーリー展開になるという。

シーズン1ではルーの薬物中毒リハビリメンターのアリ役でゲスト出演していたコールマン・ドミンゴもこのエピソードに出演する予定だ。本作のクリエイターでもあり、『グッドモーニング、ベトナム』や『レインマン』などの名匠バリー・レヴィンソンを父に持つサム・レヴィンソンがこの回の脚本と監督を務める。

もう一つのエピソードの日程やあらすじはまだ明らかにされていない。

ゼンデイヤとハンターの他に、ジェイコブ・エローディ(『キスから始まるものがたり』)、バービー・フェレイラ(『Divorce/ディボース』)、アレクサ・デミー(『WAVES/ウェイブス』)、アルジー・スミス(『フィリップ・K・ディックのエレクトリック・ドリームズ』)、シドニー・スウィーニー(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)らが脇を固めている。

同シリーズは2019年6月にプレミア放送され、1カ月後にシーズン2への更新が決まったが、新型コロナウイルスのパンデミックの影響でシーズン2の製作が延期されていた。(海外ドラマNAVI)

