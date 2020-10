全6話から成るマーベル実写ドラマ「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題) / The Falcon and The Winter Soldier」には、初期のマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)に出てきたキャラクターが再登場するという。脚本家のデレク・コルスタッドがポッドキャスト番組「Script Apart」に出演して明かした。

映画『ジョン・ウィック』シリーズのクリエイターとして名をはせて、「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題)」に脚本家として加わることになったコルスタッド。秘密主義のマーベルだけに、同作についてあまり話せることはないとしながらも、「言えるのは、最初期のマーベル映画のキャラクターたちが再登場するということ」と明言。しかもそのキャラクターたちはわたしたちが覚えている形で再登場するわけではないようで、「ストーリーテリングの構造を少し変えるような方法で、彼らを新たに作り上げている。めちゃくちゃヤバイよ」と期待をあおった。

同作には『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でヘルムート・ジモを演じたダニエル・ブリュールとシャロン・カーターを演じたエミリー・ヴァンキャンプが出演することが発表されているが、「最初期」というだけにもっと昔のキャラクターが再び顔を見せるということなのだろう。

キャプテン・アメリカの友であるファルコン/サム・ウィルソン(アンソニー・マッキー)&ウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ(セバスチャン・スタン)をメインに据えた同作。コルスタッドは「これまで二番手だったキャラクターたちを一番手にするんだ。彼らは(その結果)もっとかっこよく、もっと興味深いキャラクターになる」と主役の二人についても新たな顔を見せることになると語っていた。「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題)」は来年、Disney+で配信予定。(編集部・市川遥)