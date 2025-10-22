自分より可愛い女性と一緒にいる９つのメリット
自分よりも可愛い女性と一緒にいることで、「引きたて役になってしまうかも・・・」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。しかし見方を変えれば、自分よりも可愛い女性と一緒にいることで、メリットを得ることもあるのではないでしょうか。そこで今回は、より積極的に自分よりも可愛い女性と関わっていただけるように、「自分よりも可愛い女性と一緒にいる９つのメリット」を紹介させて頂きます。
【１】可愛いので、癒される。
可愛い女性と一緒にいることで癒されるでしょう。
【２】恋愛相談を受けるなど、男性との接点が増える。
可愛い女性であれば、アプローチしてくる男性も多いでしょう。男性からの恋愛相談を受ける形で、男性との接点が増えることもあります。恋愛相談が、付き合うキッカケになることもあるので、チャンスのひとつだと考えても良いでしょう。
【３】男性に見分け方を教えてもらえる。
可愛い女性は多くの男性に声をかけられるので、ひとりひとり男性を見抜く「コツ」を持っています。独自の「コツ」を聞いてみてはいかがでしょうか。
【４】可愛い女性は明るく性格の良い人も多く（？）、リラックスできる。
性格の良い女性も多く（一部を除く）、一緒にいて楽しい時間を過ごすことができます。リラックスして話をすることできる関係を築くことができるでしょう。
【５】女性らしい立ち振る舞いを学べる。
可愛い、キレイだと感じる女性は、見た目だけではなく、立ち振る舞いも参考になります。近くで垣間見ることで、学べることも多いはず。
【６】可愛い人から「カワイイ！」と言われることで自信がつく。
「誰から言われたか？」が重要なポイントです。社交辞令であっても、可愛い人から「カワイイ！」言われれば、テンションはあがるでしょう。卑屈にならず、素直に受け取りましょう。
【７】ファッションに対する意識が高まる。
ファッションの方向性は違うかもしれませんが、可愛い女性と一緒にいることで、ファッションに関する話題が共有され、意識が高まります。
【８】美容に関する情報を共有できる。
美容に関する情報を聞くことで、新しい情報を獲得できるでしょう。
【９】美貌を保つための努力を垣間見ることができる。
可愛い女性、キレイな女性が美貌を保つための努力を知ることで、刺激を受け、自分自身の向上心を高める機会となります。
自分よりも可愛い女性と一緒にいることで、他にはどのようなメリットがあるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしております。
