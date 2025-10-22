自慢するほど恋愛対象外に…女子が引く「痛いアピール」９パターン
気になる女性の前で、カッコつけて自慢話をしてしまう男性は多いもの。ところが内容次第では、相手に自分を売り込むどころかドン引きされるおそれがあるので、注意が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性306名へのアンケートを参考に「自慢するほど恋愛対象外に…女子が引く『痛いアピール』」を紹介します。
【１】だから何？と突っ込みたくなる「忙しくて全然寝てない」
「これ本当にウザい！時間管理できてないだけでは」（20代女性）というように、忙しさを強調する男性にうんざりする女性は少なくないようです。社会人が忙しいのは当たり前なので、むしろ「多忙なのに余裕があること」をアピールしたほうが、魅力的に映りそうです。
【２】いきなり寄りかかられても重過ぎる「恋愛にトラウマがあって…」
「元カノの裏切りを涙ながらに語られてドン引き。私関係ないんですけど！」（10代女性）というように、「影のある男」を演出したつもりが、単なるナルシスト男の烙印を押されるケースです。恋バナ自体はよいとしても、自己陶酔はほどほどにしましょう。
【３】何が自慢になるのか分からない「昔はやんちゃしてた」
「ケンカとか暴走とか、要は犯罪でしょ。それが自慢になると思っていることが痛い」（20代女性）など、「やんちゃ体験談」は本人にとっては武勇伝でも、聞く人にとっては「不法行為のカミングアウト」でしかありません。口説き文句にはならないと肝に銘じましょう。
【４】アピールの方向性が謎な「車のカスタムに百万円注ぎ込んだ」
「ムダ遣いとしか思えないから、反応に困ります」（10代女性）というように、趣味の分野の話は、興味のない人には通じないものです。好感度アップにつながらないばかりか、「価値観が合わない人」と距離を置かれる可能性もあるので、控えたほうがよさそうです。
【５】繰り返されるとうんざりする「同期の中で一番の出世頭」
「頑張ってるのは事実でも、ちょっと自己評価高過ぎでは？」（20代女性）というように、本来、仕事の能力や将来性は他人が評価するものだけに、自分から言い過ぎるのは鼻につくようです。実績が上がれば放っておいても周りが持ち上げてくれるので、地道に努力しましょう。
【６】ただの遊び人としか思えない「今まで彼女を切らしたことがない」
「女なら誰でもいいって感じで軽薄。そんな人の彼女の１人になりたくない」（10代女性）というように、モテ自慢は女性の嫌悪感を刺激しやすい話題のひとつです。異性にとって魅力的な男性かどうかは見れば分かるので、余計なアピールはしないのが吉でしょう。
【７】職場での自分の立ち位置を強調する「みんなに頼られて参るんだよね」
「嬉しいくせに、いかにもイヤそうに言うのがムカつく」（20代女性）など、職場で信頼されているのは悪いことではないのに、ひねくれた言い方で逆効果になるパターンです。素直に「頼ってもらえて嬉しい」と言えば、相手の受け取り方も変わってくるでしょう。
【８】本人の力量とは関係のない「実家が金持ちなんだ」
「いい歳の大人が親のお金の自慢って、なんか情けない」（20代女性）というように、実家の威を借りる姿勢が、自立できていない印象につながることもあります。資金力のアピール自体微妙ですが、どうせなら自分自身の収入や貯蓄額をひけらかしたほうが、まだマシかもしれません。
【９】謙遜した風なのが逆に痛い「俺、こう見えても○大卒で…」
「どう見えてるつもりか知らないけど、自意識丸出しで引くし、そこしか売りがないみたい」（10代女性）など、自虐を装った学歴自慢は、それだけで反感を買いかねません。有名大卒であればあるほど、自分で切り出すより、周囲から伝わるほうが好感度は高いでしょう。
内容がどうであれ、一方的な自慢話は聞く人を疲れさせるもの。気になる女性の前では、むしろ相手の話を引き出す「聞き上手」を心掛けましょう。（さのちあき／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計306名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
