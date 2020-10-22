7Ëü¿Í¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ë½¸¤¦¡Ä¡Ö°Û¿§¡×¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈëÌ©¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤ê¼õ¤±à¤¢¤È¤«¤éáÀ»ÃÏ¤Ë
¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤òÎ¹¤¹¤ë¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÅ¸³«¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»Æ¶Ìì¸ÐÄ®¤Ïà¤¢¤È¤«¤éáÀ»ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£10Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖTOYAKO¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÊTMAF¡Ë¡×¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ2014Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·ÂÎ¡Ê¤½¤é¡Ë¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Çº£Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Twitter¤Ê¤É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î²áÄø¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²ÏÖºÂÀÏº¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¡Û7Ëü¿Í¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦ËÌ³¤Æ»¡¢¡ÖÅ·ÂÎ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×À»ÃÏ
Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¡ÖÄË¼Ö¡×¤â¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¡¢¥²¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÏÊý¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤Ê¤ÉºîÉÊ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¤ò³«¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¡ÖÄË¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼ÖÂÎ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¼Ö¤ò½¸¤á¤ÆÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Æ¶Ìì¸ÐÄ®¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½¸À®¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖTOYAKO¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÊTMAF¡Ë¡×¤¬Æ¶Ìì¸Ð²¹Àô³¹¤Ç2010Ç¯¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¶Ìì¸Ð²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ËèÇ¯6·î²¼½Ü¤ÎÅÚÆü¤ò»È¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ¶Ìì¸Ð²¹Àô³¹¤òÎý¤êÊâ¤¤¤Æ¼«Í³¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤ÏÄË¼Ö¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÍÌ¾²Î¼ê¤äÀ¼Í¥¤ò¸Æ¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¤äÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Í»Ö¼çºÅ¤Ë¤è¤ëºÅ¤·¤â¤¢¤ê¡¢2Æü´Ö¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ûµ¿Åª¡×¤«¤é¡Ö¹¥°ÕÅª¡×¤Ø¤â¤È¤â¤È¤ÏÆ¶Ìì¸Ð²¹Àô³«Åò100Ç¯µÇ°»ö¶È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë1²ó¸Â¤ê¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿°ì¿Í¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°û¿©½ÉÇñ¶È¤ò±Ä¤àº´¡¹ÌÚÂî°ì¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤ÏÅö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÆ¶Ìì¸Ð²¹Àô³¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²Æº×¤ê¡Ù¤Ê¤É°ìÈÌ¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢100Ç¯µÇ°»ö¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Î°Õ¸«¤òÊç¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ÐÍè¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
Âè1²ó¤«¤éº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤äÄË¼Ö¡¢Æ±»þÂ¨Çä²ñ¤Ê¤É¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦·Á¤Ç¼Â»Ü¡£¤¹¤ë¤È¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤±¤Ç300¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤â3000¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃÏ°è¤ª¤³¤·¤ò²èºö¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö100¿Í½¸¤Þ¤ì¤ÐÀ®¸ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»²²Ã¼Ô½¸¤á¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤ËTMAF¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÌÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3000¿Í¤â½¸¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¸Ð¿åº×¤ê¤¬Éü³è¤·¤¿¤è¤¦¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆ¶Ìì¸Ð¸Ð¿åº×¤ê¡×¤Ï¡¢1977Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯7·î¾å½Ü¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢3Æü´Ö¤Ç3Ëü¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤ªº×¤ê¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬77Ç¯8·î¤ÎÍ¼î»³Ê®²Ð¤Ë¤è¤êÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¶Ìì¸Ð¤Ç¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤ËºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ä¹¤é¤¯Â¾¤Ë¤Ê¤¯¡¢TMAF¤¬¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ¸µ¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È·ÑÂ³¤òË¾¤àÀ¼¤¬SNS¤ÇÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2011Ç¯°Ê¹ß¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï¡¢¡Ö¸Ð¿åº×¤êÊÂ¤Îµ¬ÌÏ¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç7Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥²¥¹¥È¡×¤ò¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤¯¡¢¶¥¹ç¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÍ×°ø¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤òÍÊ¤¹¤ë»¥ËÚ·÷¤«¤é¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»Î×»þ¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢É®¼Ô¤â²¿²ó¤«»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥ß¥±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅìµþ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢°ìÉô¤Î¥²¥¹¥È¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âTMAF¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ä¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÃ«ÌÀ¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Âè1²ó°Ê¹ß¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²¥¹¥È¤ò¤â¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏ¤¬TMAF¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤ÆTMAF¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Æ¶Ìì¸ÐÄ®¤Ç¤¹¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·ÂÎ¡Ê¤½¤é¡Ë¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÅ·ÂÎ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢14Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆ¶Ìì¸Ð¤ä»¥ËÚ»Ô¤Ê¤É¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤âºîÉÊ¤ÎÅ¸³«¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÄê´üÅª¤ËYouTube¤ÇÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ºîÂ¦¤âTMAF¤ÎÂ¸ºß¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷Á°¤Î2014Ç¯6·î¤ÎTMAF¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ·ÂÎ¤Î¥á¥½¥Ã¥ÉÀ©ºîÈ¯É½²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢¼ç±éÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¡¢¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ÎÍâ15Ç¯6·î¤ÎTMAF¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ·ÂÎ¤Î¥á¥½¥Ã¥ÉÅ¸¡×¤È¤¤¤¦¸¶²èÅ¸¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TMAF¤È¡ÖÅ·ÂÎ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î2Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¤â¡¢TMAF¤òË¬¤ì¤ëÍè¾ì¼Ô¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£2015Ç¯»þÅÀ¤Ç5Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï7Ëü3000¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÆ»³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¼Ô¤Î»²²Ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·ÂÎ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¶Ìì¸Ð¤ò¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡ÖÅ·ÂÎ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×°Ê³°¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤òµó¤²¤Æ¡ÖÅ·ÂÎ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¤À¤±¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤âÄ®Æâ³ÆÃÏ¤ËºîÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Îº¯À×¤Ï³Î¼Â¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê¤ÇÃæ»ß¡Ä¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬ÂçÀ¹¶·¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤TMAF10¼þÇ¯¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë²è¤Î¤ß¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö#¥ª¥ó¥é¥¤¥óTMAF¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Twitter¤Ê¤É¤Ç¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë²è¤Ç¤â¿ÀÃ«ÌÀ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬¸ø¼°¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤ÎTMAF¤Ï2021Ç¯6·î²¼½Ü¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Î°ÜÆ°¤Ï¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
TMAF¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Â¾¤Î°ìÄê¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò»ý¤Ä¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âÌÏÊï¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢TMAF¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¤ò°·¤¦Âçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏÊý¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î³ÆÃÏÊý¤Ë¡¢Ì¾Êª¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ÏÖº¡¡ÂÀÏº¡ä
¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ¤¤¤¿ÃÏ°è¿¶¶½»öÎã¤Î¸¦µæ¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤é·È¤ï¤ê¡¢10°Ê¾å¤ÎÇÞÂÎ¤Çµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡ÖYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¸Ä¿Í¡×¤Ç¤âÈ¯¿®Ãæ¡£¶¦Ãø¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¸¦µæ¡×¡ÊÊ¡Â¼½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éÃÏ°è¿¶¶½¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢IT¡¢Å´Æ»¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¦¡£