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01 / CLEAR GREEN
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02 / TORTOISESHELL
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03 / BIG HOOP
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04 / EDGY GOLD
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05 / VOLUME SILVER
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06 / CURVY FORM
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07 / FRUITS MOTIF
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08 / BICOLOR
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09 / LAYERED BANGLE
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10 / ON PEARL
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11 / SHEER BROWN
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12 / DOUBLE RING
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13 / MINI STAR
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14 / GOLD¡ßWHITE
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15 / WIDE & THIN
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16 / CLASSIC GOLD
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17 / WOOD ¡ß METAL
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18 / LIKE VINTAGE
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19 / FRESH YELLOW
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20 / DROP BLACK
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