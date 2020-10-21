¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥¡Ù¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ðÆ®ÉÂ¤ò¸øÉ½
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥¡Ù¤ä¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥°¥ê¥Ã¥È¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¤¬¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤µ¤ì±Ç²è¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥¡Ù¡Ê1998¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î19Æü¸á¸å¡¢¥¸¥§¥ÕËÜ¿Í¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¡¢¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥¡Ù¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥Ç¥å¡¼¥É¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡Ö¥Ç¥å¡¼¥É¤Ê¤é¤³¤¦¸À¤¦¤À¤í¤¦¡Ä¿·¤¿¤Ê¥¯¥½¤¬¸½¤ì¤¿¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤À¤¬¡¢¹¬±¿¤Ê»ö¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î°å»Õ¥Á¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢Í½¸å¤ÏÎÉ¹¥¤À¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ®ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î°¦¾ð¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ§¤ê¤È¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢¤É¤¦¤«ÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤º¤Ë¡×¤È¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºß70ºÐ¤Î¥¸¥§¥Õ¤Ï¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¿°¦¡¦±§Ãè¤Ï¤ë¤«¤Ë¡Ù¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥°¥ê¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç7ÅÙ¥ª¥¹¥«¡¼¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢2009Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡§ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ù¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¤ä¥À¥³¥¿¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¨¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¼ç±é¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØThe Old Man¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤µ¤ì±Ç²è¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥¡Ù¡Ê1998¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î19Æü¸á¸å¡¢¥¸¥§¥ÕËÜ¿Í¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¡¢¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥¡Ù¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥Ç¥å¡¼¥É¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡Ö¥Ç¥å¡¼¥É¤Ê¤é¤³¤¦¸À¤¦¤À¤í¤¦¡Ä¿·¤¿¤Ê¥¯¥½¤¬¸½¤ì¤¿¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤À¤¬¡¢¹¬±¿¤Ê»ö¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î°å»Õ¥Á¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢Í½¸å¤ÏÎÉ¹¥¤À¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ®ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î°¦¾ð¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ§¤ê¤È¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢¤É¤¦¤«ÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤º¤Ë¡×¤È¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºß70ºÐ¤Î¥¸¥§¥Õ¤Ï¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¿°¦¡¦±§Ãè¤Ï¤ë¤«¤Ë¡Ù¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥°¥ê¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç7ÅÙ¥ª¥¹¥«¡¼¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢2009Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡§ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ù¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¤ä¥À¥³¥¿¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¨¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¼ç±é¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØThe Old Man¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£