普段買い物をするときに意識しがちな犲騨兩瓩呂海海任牢袷乾好襦! とにかく可愛くて着映えする、直感で「コレ欲しい!」とレディ心くすぐるアイテムを 集めました。トレンドものも、プチプラなら 抵抗感なく気軽に楽しめる♡

プチプラで華やか♡ 超使えるセットアップ

・ニットになじむさりげない微糖なリボンで大人顔に

出典: 美人百花.com

リボンの存在感を前面には押し出さず、ちょこんとのった控えめな感じが可愛い♡ 大人女子が欲しい爛轡鵐廛襪粉鼎記瓩手に入ります。ベロア素材のリボンが秋ムードを後押し。

ニット \5,900/MISCH MASCH パンツ\2,990/アメリカンホリック バッグ\9,000/& シュエット(& シュエットギャラリー 池袋サンシャインシティ アルパ店) イヤカフ\5,900/オクト(14 SHOWROOM) リング\1,600/アネモネ(サンポークリエイト)

・アクセいらずのビジューで顔まわりを華やかに盛って

出典: 美人百花.com

黒ニットの大人っぽく落ち着いた印象はそのままに、控えめに添えられたビジューが品よく華やか♡ 顔映りをパッと明るく見せる効果も。フラワー刺しゅうをあしらったシフォンスリーブで今年らしいトレンド顔もON。

ニット\5,900/MISCH MASCH パンツ\18,000/ マイストラーダ バッグ\ 28,000/サマンサタバサ(サマンサタバサ ルミネ新宿店) スカーフ\5,400/ カカトゥ(アンビリオン) イヤリング[2個セット]\590/GU

掲載:2020年11月号「プチプラだし牴聴Δ 瓩世韻覗んでもいいじゃない♪」

撮影/平井敬治 スタイリング/橘内茜 ヘアメイク/MAKI(Linx) モデル/有村実樹 文/浜田麻衣

