µð¿ÍµÕÅ¾Éé¤±¡¡ºäËÜ21Àï¤Ö¤ê17¹æ¤Ç²¦¡¢Ä¹Åè¤ËÂ³¤¯13Ç¯Ï¢Â³100°ÂÂÇÅþÃ£¤â¡Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í1¡¼2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£°£²£°Ç¯£±£°·î£²£±Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Îºä¸ý¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¡¢»³ÅÄÅ¯¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é°µ´¬¤ÎÅêµå¡£Â¼¾å¡¢À¾±º¡¢ÃæÂ¼¤ò»°¼Ô»°¿¶¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¡Ý0¤Î6²ó1»à¤Ë4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢6²óÅÓÃæ87µå¤òÅê¤²¤Æ5Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ïµß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤¿¡£Í£°ì¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î4²ó2»à¡£3ÈÖ¡¦ºäËÜ¤¬½éµå¤Î³°³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ó½Ð¾ì21»î¹ç¤Ö¤ê17¹æÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Î08Ç¯¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³100°ÂÂÇ¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï²¦¡¢Ä¹Åè¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï9²ó¤Ë¤â°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2000°ÂÂÇ¤Ø»Ä¤ê15ËÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï´Ý¤Î»Íµå¤È¼ãÎÓ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¾ë¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢9²ó1»à¤«¤é°ÂÂÇ¤È»Íµå¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ß¥¹¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤â¡¢´Ý¡¢¼ãÎÓ¤¬Ï¢Â³»°¿¶¤ÇµÕÅ¾¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî¤Î6²ó1¼ºÅÀ¹¥Åê¤Ë¼çË¤¤¬±þ¤¨¤¿¡£1¡Ý0¤Î6²ó¤ËÂ¼¾å¤¬24¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¡£¤½¤Î¸å¤Ïµß±ç¿Ø¤¬1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ïº£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê7ÇÔ¡Ë¤Ç¡¢16Ç¯¤Î¹Åç¡¦¹õÅÄÇî¼ù°ÊÍè¡¢40Âå¤Ç¤Îµð¿ÍÀïÀèÈ¯¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Îºä¸ý¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¡¢»³ÅÄÅ¯¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é°µ´¬¤ÎÅêµå¡£Â¼¾å¡¢À¾±º¡¢ÃæÂ¼¤ò»°¼Ô»°¿¶¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¡Ý0¤Î6²ó1»à¤Ë4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢6²óÅÓÃæ87µå¤òÅê¤²¤Æ5Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ïµß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤¿¡£Í£°ì¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î4²ó2»à¡£3ÈÖ¡¦ºäËÜ¤¬½éµå¤Î³°³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ó½Ð¾ì21»î¹ç¤Ö¤ê17¹æÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Î08Ç¯¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³100°ÂÂÇ¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï²¦¡¢Ä¹Åè¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï9²ó¤Ë¤â°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2000°ÂÂÇ¤Ø»Ä¤ê15ËÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï´Ý¤Î»Íµå¤È¼ãÎÓ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¾ë¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢9²ó1»à¤«¤é°ÂÂÇ¤È»Íµå¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ß¥¹¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤â¡¢´Ý¡¢¼ãÎÓ¤¬Ï¢Â³»°¿¶¤ÇµÕÅ¾¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî¤Î6²ó1¼ºÅÀ¹¥Åê¤Ë¼çË¤¤¬±þ¤¨¤¿¡£1¡Ý0¤Î6²ó¤ËÂ¼¾å¤¬24¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¡£¤½¤Î¸å¤Ïµß±ç¿Ø¤¬1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ïº£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê7ÇÔ¡Ë¤Ç¡¢16Ç¯¤Î¹Åç¡¦¹õÅÄÇî¼ù°ÊÍè¡¢40Âå¤Ç¤Îµð¿ÍÀïÀèÈ¯¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£