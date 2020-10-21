¡ØThe Boys¡¿¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¦¥¢¥¯¥ì¥¹±é¤¸¤ë¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ü¡¼¥¤¤¬Ãæ¿´¤Ë¡ª

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October 14, 2020
Entertainment Weekly¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¥¯¥ê¥×¥¤Ï¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥Ú¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥»¥Ö¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¥»¥Ö¥óÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ú¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
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