ÊÆ¹ñ¶¤Ç°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â£µ£´£µ¿Í¡¢¤¤¤Þ¤À¿Æ¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤º
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¶´ÉÍýÅö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ£²£°£±£·¡Á£±£¸Ç¯¤Ë²ÈÂ²¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤â£µ£´£µ¿Í¤¬¿Æ¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢£²£°Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½½ñÌÌ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¿ôÉ´¿Í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
½ñÌÌ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤ÈÊÆ¼«Í³¿Í¸¢¶¨²ñ¡Ê£Á£Ã£Ì£Õ¡Ë¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÏÏ¢Ë®ºÛÈ½½ê¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¿ô¤¬ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Î´Æ»ëµ¡´Ø¤¬ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö¶É¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¥»¶²ÈÂ²¤¬¤µ¤é¤Ë¿ôÀé¿Í¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿¡Ö±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¤½¤¦¤·¤¿²ÈÂ²¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¡¢º£·î£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â£±£°£³£°¿Í¤Î²ÈÂ²¤ËÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤¦¤Á£µ£´£µ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ª¤è¤½£³Ê¬¤Î£²¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤º¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¹´Â«¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ºÆ²ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¤¿¤á°ì»þÅª¤ËÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤é¤ÏÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤Î½Ð¿È¹ñ¤Ç¡¢¿ÆÃµ¤·¤òºÆ³«¤·¤¿
¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤«¤é²ÈÂ²Ãµ¤·¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´°÷¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÃæ¤Ë¤Ï²¿Ç¯¤âÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¡×¤È£Á£Ã£Ì£Õ¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£