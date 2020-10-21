Îò»ËÅª²÷µó¡ª¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¡Á´±Ñ°¦ÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï·èÄê¡¡ÍèÇ¯6·î26Æü
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï21Æü¡¢ÍèÇ¯6·î26Æü¤Ë±Ñ¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¤Î¥Þ¥ì¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡ÊÁ´±Ñ°¦ÂåÉ½¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´±Ñ°¦ÂåÉ½¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î4¥«¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Ç¡¢ÂÐÀï¼«ÂÎ¤¬Îò»ËÅª¤Ê²÷µó¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï1888Ç¯¤Ë½é·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤ò»ý¤Ä¡£1989Ç¯°Ê¹ß¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë±óÀ¬¤·¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«±óÀ¬¤ÎÇ¯¤Ç¡¢±óÀ¬Á°¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥×ÂÐ¾Ý»î¹ç¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢Àµ¼°¤Ê¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡È¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¶¨²ñ¤Î¿¹½ÅÎ´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼È¯¾Í¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÎ®Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥º¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀï¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¤âÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ø»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï1888Ç¯¤Ë½é·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤ò»ý¤Ä¡£1989Ç¯°Ê¹ß¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë±óÀ¬¤·¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«±óÀ¬¤ÎÇ¯¤Ç¡¢±óÀ¬Á°¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥×ÂÐ¾Ý»î¹ç¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢Àµ¼°¤Ê¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡È¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¶¨²ñ¤Î¿¹½ÅÎ´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼È¯¾Í¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÎ®Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥º¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀï¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¤âÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ø»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£