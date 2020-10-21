¿ûÁíÍý¤Î½é³°Í·¤ËÃæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·Ù²ü´¶
¡¡¿ûÁíÍýÂç¿Ã¤Î½é³°Í·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆî¥·¥Ê³¤ÌäÂê¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼Ò¤Ï¡Ö¿ûÁíÍý¤Ï¤Ê¤¼½éË¬Ìä¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÁÀ¤¤¤ÏASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë½ô¹ñ¤È´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤ÇÆüÊÆ¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¹½ÁÛ¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖASEAN½ô¹ñ¤ËÍø±×¤Ï¤â¤¿¤é¤µ¤º¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀìÌç²È¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢Ë¬Ìä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀïÎ¬¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¤ï¤¶¤ÈÆî¥·¥Ê³¤ÌäÂê¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ëÀìÌç²È¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï³Æ¹ñ¤¬ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Ç·³»ö³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ´Ø·¸¹ñ¤È¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼Ò¤Ï¡Ö¿ûÁíÍý¤Ï¤Ê¤¼½éË¬Ìä¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÁÀ¤¤¤ÏASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë½ô¹ñ¤È´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤ÇÆüÊÆ¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¹½ÁÛ¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖASEAN½ô¹ñ¤ËÍø±×¤Ï¤â¤¿¤é¤µ¤º¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀìÌç²È¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢Ë¬Ìä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀïÎ¬¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¤ï¤¶¤ÈÆî¥·¥Ê³¤ÌäÂê¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ëÀìÌç²È¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï³Æ¹ñ¤¬ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Ç·³»ö³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ´Ø·¸¹ñ¤È¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£