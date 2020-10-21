DeNAº´Ìî¡¡ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÀèÈ¯Íî¤Á¤Ø
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½DeNA¡Ê£²£°£²£°Ç¯£±£°·î£²£±Æü¡¡¥Ê¥´¥äD¡Ë
¡¡DeNA¤Îº´Ìî·ÃÂÀÆâÌî¼ê¤¬º£µ¨½é¤á¤ÆÀèÈ¯¤ò³°¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£20ÆüÃæÆüÀï¤ÇÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á6²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥ß¥ì¥¹´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Æü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼£ÎÅ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¤Þ¤À¹Å¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£4ÈÖ¡õ¼ç¾¤ËÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Á´104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÁ´»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥ê¡¼¥°2´§¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ìÆü°ìÆüÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤ªÂåÌò4ÈÖ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬ºÂ¤ëÍ½Äê¡£
¡¡DeNA¤Îº´Ìî·ÃÂÀÆâÌî¼ê¤¬º£µ¨½é¤á¤ÆÀèÈ¯¤ò³°¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£20ÆüÃæÆüÀï¤ÇÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á6²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥ß¥ì¥¹´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Æü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼£ÎÅ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¤Þ¤À¹Å¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£4ÈÖ¡õ¼ç¾¤ËÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Á´104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÁ´»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥ê¡¼¥°2´§¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ìÆü°ìÆüÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤ªÂåÌò4ÈÖ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬ºÂ¤ëÍ½Äê¡£