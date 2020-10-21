¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×ºÇ¿·ºî21Ç¯½Õ¸ø³«¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿·¥¥ã¥é¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¤Î¥±¥ó¥¸¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡º£Ç¯¸¶ºî½ÐÈÇ75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ËÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡Ö±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤ª¤¤¤Ç¤è¡ªÌ¤Íè¤ÎÈ¯ÌÀ¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤¬¡¢2021Ç¯½Õ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡¢ËÜºî¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥±¥ó¥¸¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤ÎÈ¯ÌÀ¥·¥ç¡¼¡É¤Î¤¿¤á¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤È¯ÌÀÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ä¡¢È¯ÌÀ²È¤¿¤Á¤¬¥½¥É¡¼Åç¤ËÂç½¸¹ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁûÆ°¤¬´¬¤µ¯¤ë¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥±¥ó¥¸¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤ÎÈ¯ÌÀ¥·¥ç¡¼¡É¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¥½¥É¡¼Åç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦°ìÂ®¤¤Ä¶ÆÃµÞ¡£µ¤¤µ¤¯¤ÇÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ëÂç»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡È¯ÌÀ²È¤Î¥ë¡¼¥¹¤«¤é¡¢¡Öµ¡´Ø¼Ö¤Ï»Ë¾å¥µ¥¤¥³¡¼¤ÎÈ¯ÌÀ¤è¡×¤È¤Û¤á¤é¤ì¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡¢¥½¥É¡¼Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÈÌ¤Íè¤ÎÈ¯ÌÀ¥·¥ç¡¼¡É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÂç³èÌö¡£À¤³¦°ìÂ®¤¤Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥±¥ó¥¸¤âÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤¹¤ëµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°¥ß¥ë¥¯¥»¡¼¥¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥ë¡¼¥¹¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¶õÈô¤Ö¥¨¥¢¥«¡¼¤ÎÀß·×¿Þ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡Ö±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤ª¤¤¤Ç¤è¡ªÌ¤Íè¤ÎÈ¯ÌÀ¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤Ï¡¢2021Ç¯½Õ¡¢¥·¥Í¡¦¥ê¡¼¥Ö¥ëÃÓÂÞ¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Û¤«¤Ç¸ø³«¡£