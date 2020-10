国からの補助によって、宿泊料金最大35%OFF+宿泊料金の15%相当が地域共通クーポンとして受け取れる「Go To トラベルキャンペーン」。ラグジュアリーなグランピング施設だって、手の届く価格で宿泊できちゃう貴重な機会です。

今回は満足度の高いホテル・旅館のみを厳選した宿泊予約サービス「Relux」が、堅実女子にぴったりの大人女子向けグランピング施設を4つ教えてくれました!サウナつきや可愛すぎるテントのグランピング施設、必見です。

1.Moving Inn 晩成 Grand Suite(北海道)

サウナと露天風呂を満喫できる「Moving Inn 晩成 Grand Suite」。

“最高の瞬間を最高の場所で”をコンセプトに、北海道の大自然のなかグランピングができる「Moving Inn 晩成 Grand Suite」。1日1組限定のトレーラーハウス滞在で、なんと本格スウェーデン式サウナトレーラーや薪沸かしのオランダ式露天風呂を完備!他の人の目を気にせず、好きな時間に露天風呂とサウナを楽しむことができちゃうんです。超開放的なサウナ体験をしたい人にぴったり。

・Moving Inn 晩成 Grand Suite

住所:北海道広尾郡大樹町字晩成2-3

参考宿泊料金:4万9,500円〜(税込)/1泊大人2名1室(素泊まり〜)※日付指定無し

Go To トラベルキャンペーン適応後の宿泊料金:3万2,175円〜(税込)※地域共通クーポン(電子)は7,000円分〜

https://rlx.jp/24627/

2.ルーシーキキ(静岡)

室内グランピングができる「ルーシーキキ」。

静岡県の「ルーシーキキ」は、おこもり旅がしたい女子におすすめ。ホテルでの快適なステイ+アウトドアのデコレーションが可愛い、ゆるめのプチグランピングができる施設です!リビングにはミニテントなどのキャンピンググッズが並べられ、夜は電飾イルミネーションがきらめきフォトジェニックさもUP。全室露天風呂付きで、24時間好きなときに温泉入浴が可能です。

・ルーシーキキ

住所:静岡県伊東市大室高原6-626

参考宿泊料金:5万9,600円〜(税込)/1泊大人2名1室(2食付き)※日付指定無し

Go To トラベルキャンペーン適応後の宿泊料金:3万8,740円〜(税込)※地域共通クーポン(電子)は9,000円分〜

https://rlx.jp/23979/

3.SANA MANE(香川)

直島の片隅に佇むリゾート型グランピング「SANA MANE」。

SNSに映えるグランピング施設なら、香川県・直島にある「SANA MANE」へ。現代アートの聖地として注目される直島らしい、おしゃれなジオデシックドーム型テント「Fdomes」に泊まれます。ロケーションも素晴らしく、目の前は美しい瀬戸内海のプライベートビーチ!フィンランド式テントサウナもあり、リゾート気分を満喫できますよ。

・SANA MANE

住所:香川県香川郡直島町2182

参考宿泊料金:3万3,000円〜(税込)/1泊大人2名1室(朝食付き)※日付指定無し

Go To トラベルキャンペーン適応後の宿泊料金:2万1,450円〜(税込)※地域共通クーポン(電子)は 5,000円分〜

https://rlx.jp/24369/

4.湯布院温泉郷 グランピング COMOREBI(大分)

わがままを叶える森で、四季問わず楽しめる「湯布院温泉郷 グランピング COMOREBI」

大分の「湯布院温泉郷 グランピング COMOREBI」は、可愛いもの好きな大人女子に泊まってほしいグランピング施設。フォルムがキュートなテント、北欧の高級ヴィンテージブランド「Halo」の家具など、女心をくすぐるポイントが満載です。敷地内はまるでファンタジー世界のような町並みで、夜のライトアップ演出も幻想的!へアアイロンやメイク落としなど、女性向けアメニティーが充実しているのも◎。

・湯布院温泉郷 グランピング COMOREBI

住所:大分県由布市挾間町時松105

参考宿泊料金:6万6,000円〜(税込)/1泊大人2名1室(2食付き)※日付指定無し

Go To トラベルキャンペーン適応後の宿泊料金:4万2,900円〜(税込)※地域共通クーポン(電子)は 1万円分〜

https://rlx.jp/24186/

Go To トラベルキャンペーンの期間中に、お得に楽しみたいグランピング。「知らなかった!」という施設も多かったのでは?人気の施設ばかりなので、予約はお早めに。ReluxではほかにもGo To トラベル対象のグランピング施設を紹介しているので、希望の日程に合わせて検索するのもおすすめです。おしゃれなグランピング女子旅を叶えてくださいね!

【Go To トラベルキャンペーンとは】

Go To トラベルキャンペーンとは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって被害を受けた旅行業界や国内旅行の再活性化を目指して国が主導するキャンペーンです。宿泊料金が、国からの補助によって最大35%OFFになります。また2020年10月1日(木)からの宿泊には、宿泊料金の15%相当が地域共通クーポンとして受け取れます。併せて、詳細な情報は観光庁「Go To トラベル事業関連情報(https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html)」をご覧ください。

ReluxでGo To トラベル割引を適用する場合、Relux会員登録が必要となります。 未登録または未ログインでの予約では、Go To トラベルキャンペーン割引は対象となりませんのでご注意ください。

対象期間:2020年7月22日(水)〜2021年1月31日(日)※2月1日(月)チェックアウトの宿泊まで

割引額:宿泊料金の最大35%が割引されます。※上限1人1泊あたり14,000円

地域共通クーポン:宿泊料金の15%相当が地域共通電子クーポンとして発行されます。※上限1人1泊あたり6,000円

回数制限:連泊、利用回数の制限はありません。

詳細URL:https://rlx.jp/gototravel

※新型コロナウィルス感染症拡大の状況等を踏まえ変更が生じる可能性があります。 ​また、予算には限りがあり、 上限に達し次第早期終了する場合があります。

※記事内の参考価格は、2020年10月7日(水)時点の価格です。

・Relux https://rlx.jp/

