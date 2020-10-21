Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖÙû¿å¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Ç¥³¥¹¥Ñ¡ý¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖÙû¿å¥µ¥³¥Ã¥·¥å ¹õ¡×¤Ï1000±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¯¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï1¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒKindle¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Âç¤¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤ËKindle¡¢ºâÉÛ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤êÆþ¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ
¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¾®¤µ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥³¥ì¡£´ðËÜ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤ÏÉ¬·È¡£Î¾¼ê¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿È·Ú¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤È1Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤éÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ç½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ë·ë¹½¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢ºâÉÛ¡¢Kindle¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ç¡¢Ùû¿å²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤¸¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¡ý
ËÍ¤Ï¹õ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥¥ã¥á¥ë¡¢¥«¡¼¥¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÊÌ¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Kindle¤ò»ý¤ÁÊâ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÍ¾Íµ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤Û¤ÉÍðË½¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê²õ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤ë¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î°ìÂò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ýÇ¼Éô¤Ë´Ö»ÅÀÚ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¾®Ê¬¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í×¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢Ãæ¿È¤¬»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇµÕ¤Ë¥â¥Î¤¬Æþ¤ì¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Ï¤¸¤á¤«¤é¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎÊý¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
DATAÌµ°õÎÉÉÊ¨Ùû¿å¥µ¥³¥Ã¥·¥å
¥«¥é¡¼¡§¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥¥ã¥á¥ë¡¢¥«¡¼¥¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¹õ
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¡§1.0L
ÂÑ²Ù½Å¡§Ìó1.5kg
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§80g
Ê¸¡§ÅÚÅÄµ®»Ë