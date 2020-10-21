´Ú¹ñ¤Î¡Öº¾µ½²¦¡×¤¬¹öÃæ¤Ç¤â100²¯±ß¤Îº¾µ½¤òÆ¯¤¡¢Ä¨Ìò10Ç¯ÄÉ²Ã¡Ä¤½¤Î¡È´í¸±¤Ê¼ê¸ý¡É¤È¤Ï¡©
´Ú¹ñ¤Î¡Èº¾µ½²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Á¥å¡¦¥¹¥É¤¬¡¢¹öÃæ¤Ç¤âº¾µ½¤òÆ¯¤¤¤ÆÄ¨Ìò10Ç¯¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡È¥Ñ¥¯¤êµ¿ÏÇ¡É¤Î´Ú¹ñ¥²¡¼¥à¡¢¥¥ã¥é¤¬»÷¤¹¤®
2Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2000²¯±ß¡ËÂæ¤Î¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡º¾µ½¤Ç·ºÌ³½ê¤ËÉþÌòÃæ¤Î¥Á¥å¡¦¥¹¥É¸µJU¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤¬¹öÃæ¤Ç¤âº¾µ½¤òÆ¯¤¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î20Æü¡¢´Ú¹ñºÇ¹âºÛ3Éô¡Ê¥Î¡¦¥Æ¥¢¥¯ºÇ¹âºÛÈ½»ö¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê·ÐºÑÈÈºá²Ã½Å½èÈ³¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¡Êº¾µ½¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥Á¥å¡¦¥¹¥É¤Î¾å¹ð¿³¤Ç¡¢Ä¨Ìò10Ç¯¤ÈÄÉÄ§¶â444²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó44²¯4000Ëü±ß¡Ë¤òÀë¹ð¤·¤¿¸¶¿³¤ò³ÎÄê¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È²áµîºÇÂç¤Îº¾µ½¡É¤È¤µ¤ì¤¿2Ãû¥¦¥©¥óÂæ¤Î¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡º¾µ½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Á¥å¡¦¥¹¥É¤Ï¡¢2007Ç¯10·î¤ËºÇ¹âºÛ¤ÇÄ¨Ìò12Ç¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤Ç¼ý´ÆÃæ¤À¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¹öÃæ¤Ç¤âº¾µ½¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Ä¨Ìò10Ç¯¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¹öÃæ¤Ç¤â100²¯±ß¤òñÙ¤·¼è¤ë¡©
¼ý´ÆÃæ¤Î¥Á¥å¡¦¥¹¥É¤Ï¡¢Â¦¶á¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é2013Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡²ñ¼Ò¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢Èï³²¼Ô1329¿Í¤«¤éÅê»ñ¶âÌ¾ÌÜ¤Ê¤É¤Ç1137²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó113²¯7000Ëü±ß¡Ë¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤ÇºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Á¥å¡¦¥¹¥É¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é²£ÎÎ¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â11²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯1000Ëü±ß¡Ë¤È¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤²Í¶õ¤ÎÊªÉÊÂå¶â31²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3²¯1000Ëü±ß¡Ë¤ò¹öÃæ¤Ç¼ÚÌ¾²ñ¼Ò¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
°ì¿³¤Ç¥Á¥å¡¦¥¹¥É¤ÎÍÆµ¿¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÇ§¤á¤é¤ì¡¢Ä¨Ìò6Ç¯¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£Æó¿³¤Ç¤Ï¡¢°ì¿³¤ÇÍºá¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿´ÆººË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤¬Ìµºá¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢15²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯5000Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Îº¾µ½¤ÇñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¶â³Û¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¡¢ÎÌ·º¤¬¤µ¤é¤Ë4Ç¯Áý¤¨¤¿¡£
¥Á¥å¡¦¥¹¥É¤Ï¡¢º¾µ½¤ÇÆÀ¤¿µ¬ÌÏ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈÈºá¼ý±×³Û´ð½à¤Ç½èÈ³´ð½à¤òÊÑ¤¨¤¿ÆÃÄê·ÐºÑÈÈºá²Ã½Å½èÈ³¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¾å¹ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢¸¶¿³¤¬¿³Íý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¾å¹ðÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´þµÑ¤·¤¿¡£
¹öÃæº¾µ½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¨Ìò10Ç¯¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Á¥å¡¦¥¹¥É¡£´Ú¹ñ¤Î¡Èº¾µ½²¦¡É¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£