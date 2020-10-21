¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡ÙÂ³ÊÔ¡ª±Ç²èÈëÊõ¤¬¿ä¤¹ÇÛ¿®ºîÉÊ
¡¡±Ç²èÀìÌç»¨»ï¡Ö±Ç²èÈëÊõ¡×12·î¹æ¤¬21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÈëÊõÇúÁªÇÛ¿®ºîÉÊ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù½é¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤ä¡¢¶õ¼ê±Ç²è¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡×¡Ê1984¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î34Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥Ö¥é²ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ÆÃ½¸¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÎ²èÂçºî¤¬¸®ÊÂ¤ß±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëÇÛ¿®ºîÉÊ¡£º£·î¤Î±Ç²èÈëÊõ¤Ç¤Ï¡¢10·î30Æü¤«¤éDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤ÎÂè1¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´ÏÃ²òÀâ¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¥¨¥Ã¥°¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡¡Netflix¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥Ö¥é²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢6¥Ú¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¡¢ÄÌ¾ï¤Î±Ç²è»ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÆÃ½¸¡£Amazon Prime Video ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Û¥é¡¼¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥ô¥¯¥é¥Õ¥È¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¡¶²ÉÝ¤ÎÎ¹Ï©¡×¤Ê¤É¡¢½©¤ËÉ¬¸«¤ÎÇÛ¿®ºîÉÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¸ø³«¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤Î¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢¥ì¥¢¡¦¥»¥É¥¥¡¢¥Ê¥ª¥ß¡¦¥Ï¥ê¥¹¤é3¿Í¤ÎÈþ½÷¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍèÇ¯¤ËÀè¶î¤±¤¿ÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°ÈÇ¥Ü¥ó¥É±Ç²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ºî¤ÎÆâÍÆ¤òÍ½ÁÛ¡£¥®¥ó¥Æ¥£¾®ÎÓ¤Ë¤è¤ë¡ÖÎòÂå¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥ÉÉðÁõÂç¿Þ´Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²èÈëÊõ¤é¤·¤¤ÆÃ½¸¤Î¤Û¤«¡¢ÈëÊõ¼¹É®¿Ø¤Ë¤è¤ë¡Ö2010Ç¯Âå±Ç²è¥Ù¥¹¥È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡×¡õ¡Ö¼¡¤Î007¤ÏÃ¯¤À¡×ÁíÁªµó¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
±Ç²èÀìÌç»¨»ï¡Ö±Ç²èÈëÊõ¡×2020Ç¯12¹æ¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÁÐÍÕ¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡ÊÄê²Á:ÀÇ¹þ1,320±ß¡Ë