¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡ª¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Þ¥ÞÌò¤Ç½Ð±é
ºÇÂ®100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË
BLÌ¡²è¤ò½é¤á¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£´ÝÌÚ¸Í¥Þ¥¤Î¸¶ºî¤ò±ÇÁü²½¤·¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹FOD¤ÇºÇÂ®100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀºîÉÊ¤¬¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Á¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Á¡Ù¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´±Ç½¾®Àâ²È¤ÎÌÚÅçÍýÀ¸¤ò±é¤¸¤ëÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢Âç³ØÀ¸¤Îµ×½»½ÕÉ§¤ò±é¤¸¤ëÃöÄÍ·òÂÀ¡¢ÌÚÅç¤ÎÊÔ½¸Ã´Åö¡¦¾ë¸Í»ÎÏº¤ò±é¤¸¤ëµÈÅÄ½¡ÍÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢±üÌîÁÔ¡¢¾®ÎÓÎÃ»Ò¡¢Á°ÌîÊþºÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¦²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëBL¡Ø¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬ÃË¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Þ¥ÞÌò
¾¾ËÜ¤Ï¡¢ÌÚÅç¤¬µï¸õ¤ÇÅ¾¤¬¤ê¹þ¤à¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥¢¥±¥ß¤Î¥Þ¥Þ¡¢ÌÀ¼Â½Õ»ÒÌò¡£¡Ø¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬½é¡£½Õ»Ò¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃË¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤½÷¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼«¿®¤ÎÌµ¤µ¤äµ×½»¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤³¤¸¤é¤»¤ëÌÚÅç¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¿¼¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¡£
±üÌî¤¬±é¤¸¤ëÌÀ¼ÂÀÅÍº¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤ò°ì¿Í¤Ç»Ù¤¨¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«±Æ¤¬¤¢¤ëÀÄÇ¯¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëËå¤ÎºÚ·î¤Ï¡¢°Õµ¤ÃÏ¤Î¤Ê¤¤·»¤È°ã¤¤¾¡µ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²È¤ò¼é¤ë½÷À¤Ç¡¢Îø°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
´±Ç½¾®Àâ¤Î¸ý½ÒÉ®µ¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê½Ð°©¤¤¤ò·Ð¤ÆÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÅç¤Èµ×½»¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Á¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Á¡Ù¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î26Æü¤è¤ê¸ÂÄê¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡Ö¥ä¥ê¥Á¥ó¡ù¥Ó¥Ã¥ÁÉô¡×¤Î¿Íµ¤BLºî²È¤ª¤²¤ì¤Ä¤¿¤Ê¤«¤ËÃíÌÜ¡ª
ÏÃÂêÊ¨Æ¥¿¥¤¤ÎBL¡Ø2gether¡Ù¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª
¡Ø¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ´ÝÌÚ¸Í¥Þ¥¤Î¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë1ºî
¡ÈBL¤Î¥³¥ß¥±¡É¡ÖJ.GARDEN49¡×¤¬10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¡ª