¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÇ»¸ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¥¢¥¤¥¹¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÂçÃíÌÜ¡¡¥Í¥Ã¥ÈÌ±¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¡Ö¤Þ¤¿ÁèÃ¥Àï¡×
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Âç¼ê¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤¬£²£°Æü¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ÖÇ»¸ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡££²£±Æü¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤¬¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç´ØÏ¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡Ö¥í¡¼¥½¥óÇ»¸ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ªÂç¹¥¤¡×¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Ìö¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ»¸ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡Ý¡×¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥³¡¼¥óÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥¤¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÇþ²êÅü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤µ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤Ë¤âÈÎÇä¤·¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï£²£¹£¸±ß¡££±ËÜ¤¢¤¿¤ê£²£µ£µ¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤À¡£
¡¡È¯ÇäÁ°¤«¤é½ù¡¹¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£±ÆüÄ«¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤¬Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ£Ñ£Õ£Ï¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤Î´Ø¿´¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ËÁö¤é¤Í¤Ð¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡×¡ÖÉáÃÊ´Å¤¤¤Î¿©¤Ù¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿È¯Çä¤¹¤ë¤Î¡ª¡©¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÁèÃ¥Àï¤À¤ï¡ª¡×¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¿È¶á¤Ê¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ä«¤«¤é¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¹¥¤¤òÃæ¿´¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¡ÈÎÃ¡É¤òµá¤á¤ë²Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½©¤äÅß¤Ê¤É¤Î´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¤Î¥¢¥¤¥¹¤ÏÇ»¸ü¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÃÈ¤«¤¤Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Áá¤¯¤â¾¦ÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºòÆü¿©¤Ù¤¿¤è¡¼¡ªÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡ª¡¡ºÆÈÎ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©¥ì¥Ý¤¬Â³¡¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÖºòÆüÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¿¡ÁÇã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡ª¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¤³¤Ã¤Á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ã¤Î¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥Ü¥±¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¡£