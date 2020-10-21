ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö£Î£Ç¤òÎÌ»º¡×¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÌÚÂ¼¤¯¤ó¤Ç¤â£Î£Ç½Ð¤¹¤ó¤À¡×
¼Ì¿¿¡áÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öµ×¡¹¤ËNG¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·½É¡¦¥Ú¥Ú¹¾ì¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡ÍèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì£²¡Ù¡Ê²¾¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼¡£Ï¢Æü¡¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²°Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏÁ°Æü19Æü¤Ë¡Ö¤À¤¤¤Ö¹ß¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤Ï²¿¤È¤«½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡ª¡¡ÌÀÆü¤Î»£±Æ¡¢¶Ã¤¤Î¼ø¶È¤Ê¤Î¤Çº£¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤êºîÀï¤ò¤¿¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖºòÆü¤È¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¼ø¶È¤Î¥·¡¼¥ó¡Ù¤â²¿¤È¤«Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢µ×¡¹¤Ë£Î£Ç¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È£Î£Ç¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Éå¤é¤º¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ½ÐÍè¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤óÃ£¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÃç´Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌÚÂ¼¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï¡ÖÌÚÂ¼¤¯¤ó¤Ç¤â£Î£Ç¤È¤«½Ð¤¹¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÄÁ¤·¤¯£Î£Ç½Ð¤·¤¿¤é¤·¤¤¡¡¼ø¶È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì£²¡Ù¡Ê²¾¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡£ºî²È¤ÎÄ¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë·Ù»¡¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÌÚÂ¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤ò±é¤¸¡¢ÇòÈ±¤ËµÁ´ã¤È¤¤¤¦¸ÄÀÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£