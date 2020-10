Googleによる登録制クラウドゲームサービスGoogle Stadiaへのアクセスを提供していたiOSブラウザアプリが、App Storeから削除される見通しであることが明らかになりました。

2019年11月19日に月額課金制でサービスを開始した(日本を含まない世界14か国)Google Stadiaは、通常Google Chromeからアクセスを行いますが、開発者のザカリー・ノックス氏(@zmknox)は、iPhoneから同プラットフォームを利用できるブラウザ「Stadium Full Screen Browser」を今年9月にリリースしました。



ノックス氏のアプリを使用することにより、App Storeのクラウドベースのゲーム規制をかいくぐることが可能となります。同氏はWebKitを拡張し、開発者フレームワークGame Controller、そしてBluetoothコントローラーへとつなぐ手法をとっていましたが、「Appleはこれを気に入らなかったようだ」と述べています。



I was “extending WebKit” by hooking it into the native GameController framework and thus Bluetooth controllers, which they didn’t like.

— Zach (@zmknox) October 19, 2020