¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¸ÅÀîÍºÂç¡¢»°¤¿¤ÓÅÐ¾ì¡ª¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¿·¤·¤¤¸æ¼êÀö¤Ë
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¢NHKÁí¹ç¡¦¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Î20Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢¸æ¼êÀöÀ¶ÂÀÏºÌò¤òÌ³¤á¤ë¸ÅÀîÍºÂç¤¬ºÆ¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Ò¥²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ102ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¤Î¸Å»³Íµ°ì¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤ÈºÊ¤Î²»¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤¬¾¼ÏÂ¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¸ÅÀî¤Õ¤ó¤¹¤ë¸æ¼êÀö¤Ï4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4½µ¡Ö·¯¤Ï¤ë¤«¡×¤Ç²»¤Î²Î¤ÎÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¤é¤ò¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÂè13½µ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ª¡×¡£¿·¿Í²Î¼ê¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¶¶¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¸æ¼êÀö¤Ï¡¢Íµ°ì¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ëº´Æ£µ×»Ö¡Ê»³ºê°é»°Ïº¡Ë¤È²Ð²Ö¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸ÅÀî¤È»³ºê¤Î¶¦±é¤È¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿Âè19½µ¤Ç¸æ¼êÀö¤¬»°¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¸ÅÀî¤Ï¡Ö¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¸æ¼êÀö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ë¸æ¼êÀö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Àï¸å¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤â´õË¾¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¸æ¼êÀö¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢ÅÐ¾ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¿·¤¿¤Ë¡¢Êª¸ì¤ËÌÀ¤ë¤¤¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ÅÀî¤Ï¡Öº£²ó¤Ï²»¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤²Î¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¸æ¼êÀö¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¡¼¥Þ¥¹±©À¸¡Ê¹²¬Í³Î¤»Ò¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Àï¸å¡¢¶Ê¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤Íµ°ì¤µ¤ó¤ò²»¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÍµ°ì¤µ¤ó¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²»¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Î¸æ¼êÀö¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë