¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë±Ç²èº×¤ÎÌò³ä¡ÖÉ¾²Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤ºÍÇ½¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡×
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¿¼ÅÄ¹¸»Ê»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£³£³²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Î£Ê£á£ð£á£î¡¡£Î£ï£÷ÉôÌç¤Ç¡¢³¤³°¤Ø¾Ò²ð¤·¤¿¤¤±Ç²è¿Í¤È¤·¤ÆÆÃ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¼ÅÄ»á¡£ºÇ¿·ºî¡ÖËÜµ¤¤Î¤·¤ë¤·¡×¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó£²£°£²£°¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÃ½¸¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£°Ç¯Á°¡¢¡Ø´¿ÂÔ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡ØÆüËÜ±Ç²è¡¦¤¢¤ë»ëÅÀ¡ÙÉôÌç¤ÎºîÉÊ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ½¸´ë²è¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±Ç²èº×¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢É¾²Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤ºÍÇ½¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¦¶ÈÀ¤È¤ÏÊÌ¤Î´ð½à¤Çºî²ÈÀ¤Ê¤É¤ÎºÍÇ½¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬±Ç²èº×¤ÎÌò³ä¡£º£²ó¡¢»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£