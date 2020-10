かつてワールドカップの試合でルイス・スアレスが「ジョルジョ・キエッリーニを噛んだ」として話題になった。

そして今回『BBC』や『The SUN』によれば、フランス2部の試合でまたサッカー選手が噛まれた事件があったそう。

試合はヴァランシエンヌ対ソショー。90分で44回のファウルが飛び交うという荒れたゲームが終わったあと、両チームの選手がドレッシングルームに戻る前にもみ合いとなった。

そして、ソショーのセネガル代表DFウセイヌ・ティウネが、ヴァランシエンヌのGKジェローム・プリオールに近づき、顔に噛み付いたとか。

Goalkeeper Jerome Prior bitten on the FACE and left bleeding from cheek in huge brawl https://t.co/cF28XcU5e9