「バイス」「マネー・ショート 華麗なる大逆転」のアダム・マッケイが監督、ジェニファー・ローレンスが主演するNetflixの新作映画「Don’t Look Up(原題)」の豪華キャストが明らかになった。

これまで発表されているローレンス、ケイト・ブランシェット、ロブ・モーガンに加えて、レオナルド・ディカプリオ、メリル・ストリープ、ジョナ・ヒル、ティモシー・シャラメ、アリアナ・グランデ、ヒメーシュ・パテル、マシュー・ペリー、トメル・シスレー、キッド・カディが出演する。

マッケイ監督・脚本の新作は、三流の天文学者ふたりが地球に接近する小惑星を発見し、人類が滅亡の危機にあることを世界に発表するためメディア各社を駆け回るが、人々は全く信用せず真剣に受け止めてもらえないというコメディ。米ハリウッド・レポーターによれば、この天文学者ふたりを、ローレンスとディカプリオが演じる。

ディカプリオは、アップル製作・配給、マーティン・スコセッシ監督の新作「Killers of the Flower Moon(原題)」も控えているが、両作品のスケジュールの調整がついたようだ。「Don’t Look Up(原題)」は、マッケイ監督の製作会社ハイパーオブジェクト・インダストリーズがNetflixオリジナル映画として製作し、ボストンで11月19日にクランクインの予定。