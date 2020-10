【今週スタートの海外ドラマ】『エイリアニスト』『マニフェスト』のシーズン2が日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は豪華スターが共演で話題の『エイリアニスト』新シーズンや、『アス』『ゲット・アウト』の生みの親ジョーダン・ピールがJ・J・エイブラムスと組んだ異色ホラーといった注目作の配信がスタート! お見逃しなく!

■10月20日(火)

『MANIFEST/マニフェスト』シーズン2(スーパー!ドラマTV)

予測不能な展開が次々と起きるSFミステリー&ヒューマンドラマの最新シーズンが日本初放送。乗員乗客191名を乗せて突如消息を絶った旅客機828便が辿り着いた先は、5年後の未来だった―。原因は超自然現象だったのか、陰謀によるものだったのか? シーズン2より『プリティ・リトル・ライアーズ』のスピンオフドラマで人気が急上昇したギャレット・ウェアリングが出演。同じく828便の搭乗者の一人で、大学生TJモリソンを演じる。その他、ヤシャ・ジャクソン(『ブラック・ミラー』)、エレン・タマキ(リメイク版『Charmed(原題)』)らが登場。

■10月22日(木)



『エイリアニスト:暗闇の天使』(Netflix)

主に映画で活躍をしてきたダニエル・ブリュール(『グッバイ、レーニン!』)、ルーク・エヴァンス(『美女と野獣』)、ダコタ・ファニング(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)が共演する犯罪ミステリードラマの第二章。アメリカの小説家ケイレブ・カーが1994年に出版したベストセラー小説がシーズン1の原作だったが、今回は1997年に出版された続編小説「The Angel of Darkness(原題)」に基づいている。

■10月23日(金)

『クイーンズ・ギャンビット』(Netflix)

冷戦時代を舞台に、世界的に偉大なチェスプレイヤーになることを目指して中毒に苦しんだ、孤児のベス・ハーモンの8歳から22歳までを描くリミテッド・シリーズ。主演を務めるのは映画『ウィッチ』や『スピリット』への出演で知られるアニャ・テイラー=ジョイ。

■10月24日(土)

『ホワイトハウス・ファームの惨劇〜バンバー家殺人事件〜』(WOWOWプライム)

1985年にロンドン郊外の農場で実際に起こった「一家5人射殺事件」。一家に一体何が起きたのか、関係者の回想記やインタビューをもとに英ITVがドラマ化し、事件の真相に迫る! 出演キャストには、『ジャッカルの日』の名優エドワードを父親に持ち、『パレードへようこそ』などの映画に出演したフレディ・フォックス、そしてアルフィー・アレン(シオン・グレイジョイ役)、ジェマ・ウィーラン(ヤーラ・グレイジョイ役)、マーク・アディ(ロバート・バラシオン役)、マーク・スタンリー(グレン役)ら『ゲーム・オブ・スローンズ』でお馴染みの顔ぶれがそろうのも注目の一つだ。(第1話無料放送)

『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』(スターチャンネルEX -DRAMA&CLASSICS-)

社会派ホラーを生み出してきたジョーダン・ピール(『アス』『ゲット・アウト』)×ヒットメイカーのJ・J・エイブラムス(『ウエストワールド』『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』)が製作総指揮を務めるSFファンタジーホラーがついに日本上陸! タイトルにもなっているH・P・ラヴクラフトは、幻想小説・怪奇小説の先駆者のひとりで「クトゥルー神話の始祖」として世界中のファンから愛されている作家。彼が生み出した世界観をもとに、本作では多重的に様々な要素を加えながら、人種差別について改めて考えさせるメッセージを新しい形で伝えている。

(海外ドラマNAVI)



Photo:

Netflixオリジナルシリーズ『エイリアニスト:暗闇の天使』は10月22日(木)より独占配信。

Netflixオリジナルシリーズ『クイーンズ・ギャンビット』は10月23日(木)より独占配信。

『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』

© 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

『ホワイトハウス・ファームの惨劇〜バンバー家殺人事件〜』

(c) New Pictures and all3media international.

『MANIFEST/マニフェスト』シーズン2

(c) Warner Bros. Entertainment Inc.