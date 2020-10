海外の飼い主さんが、300ドル(3万円以上)のヘッドフォンを愛犬に壊されてしまったそうです。

しかし、犬の顔を見たら怒るに怒れなくなってしまったそうです。

なぜなら……。

Aaaand there go my $300 headphones



すでに反省されている!

こんな低姿勢な相手に怒ったら、きっと自分が大人げなく感じてしまうことでしょう。

とは言え、反省するくらいなら最初から壊さないでよと言いたくなります。

次のヘッドフォンは、ペットの届かないところに管理するしかありませんね。