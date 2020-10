中国深センでは既に、iPhone12の偽物が販売されているようです。これらのモデルはiPhone11 を改造して作られており、作業代金42ドル(約4,500円)で改造してくれるとのことです。

リーカーのDuanRui(@duanrui1205)氏はこれらのiPhone12風モデルについて、「これらのiPhone12風モデルが深センでは大量に販売されている。iPhone11を改造して作られており、仕上げも悪くない」と投稿しています。



同氏によれば、iPhone11のフレームを交換して、iPhone12風モデルに改造する費用は42ドル(約4,500円)とのことです。



A friend said that the mobile phone shell can be replaced for $42 to complete the modification.

— DuanRui (@duanrui1205) October 17, 2020