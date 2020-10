今年で創刊50周年を迎えたマガジンハウスを代表する雑誌の一つ『anan』。これまで多くの ジャニーズ タレントが登場し、表紙を飾ってきました。そこで今回は、雑誌『anan』で肉体美を披露してほしい若手ジャニーズについて聞いてみました。1位 八乙女光 (Hey! Say! JUMP)2位 中島裕翔 (Hey! Say! JUMP)3位 松村北斗(SixTONES)

1位は「八乙女光(Hey! Say! JUMP)」!

数々の天然発言や言い間違いで笑いをもたらしてきたHey! Say! JUMPの八乙女光。グループの中では、ムードメーカー的な存在としてメンバーからも愛されています。ジャニーズでは唯一の宮城県出身とあって、2018年にはHey! Say! JUMPが宮城県の観光キャンペーンキャラクターに就任。「宮城県×Hey! Say! JUMP共同観光キャンペーン」と題してさまざまな企画で宮城県の魅力を存分にアピールしました。そんな彼は、長身で手脚が長く、鍛えあげられた筋肉が魅力的。実はスタイルがいい八乙女だけに、『anan』ではヘルシーな肉体美を見せてほしいと願うファンも多いのではないでしょうか。

2位は「中島裕翔(Hey! Say! JUMP)」!

先日最終回を迎えたテレビドラマ『SUITS season2』(フジテレビ系)に出演し、すっかりスーツスタイルが板についたHey! Say! JUMPの中島裕翔。色白の美肌とすらりとした長身を生かし、『メンズノンノ』(集英社)では2017年からレギュラーモデルとして活躍中。同誌では、創刊34周年記念号の2020年6月号で表紙を飾っています。現役モデルだけに、表紙からグラビア、インタビューページと大活躍してくれること間違いなさそうですね。

3位は「松村北斗(SixTONES)」!

今年デビューしたばかりのSixTONESから松村北斗がランク・イン。今年1月に放送されたテレビドラマ『10の秘密』(フジテレビ系)に出演し、物語の鍵を握るピアニスト役を演じました。ミステリアスな雰囲気、ピアノを弾く真剣な表情は、松村らしいクールさが出ていましたね。『anan』のグラビアページではスタイルの良さを生かし、大人の雰囲気あふれるファッショナブルなショットが並びそうですね。アイドル雑誌とはひと味違った表情がみられる『anan』のグラビア。セクシーなショットもあれば、これまで見たことのない大人な一面にドキッとさせられることも……。美容特集でSnow Man・渡辺翔太が表紙を飾った『anan』2213号(2020年8月19日発売)では、創刊50年の歴史で初の発売前重版となるなど、ファンも大注目。歴史ある雑誌に登場することは、メンバーにとっても一つの目標になっていることでしょう。このように、多くのファンが『anan』に登場するのを楽しみにしていることが分かった今回の ランキング 。気になる4位〜35位のランキング結果もぜひご覧ください。これからどんなメンバーが表紙に登場するのか楽しみですね。調査方法:gooランキング編集部にてテーマと設問を設定し、gooランキングの投票サービスにて アンケート を行いその結果を集計したものです。投票数合計:3,313票調査期間:2020年8月08日〜2020年8月22日