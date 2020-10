今年はコロナ禍の影響で家族の大切さを実感した人も少なくない。しかし、世の中には一生会わない方が良かったであろう家族もいる。アメリカ・ウェストバージニア州の裁判所は、交際相手を殺害した罪に問われていた女に対し、禁固刑40年を言い渡したと、海外ニュースサイト『Daily Mail』『WVNS』などが10月2日までに伝えた。 >>14歳少年、偽装誘拐で父親に14万円を要求 信じた父親は警察に通報、少年の動機は<< ​​​記事によると、31歳の女、55歳の女の父親、32歳の女の姉の家族3人は共謀し2019年2月14日、当時38歳の女の交際相手の首を絞めて殺害。その後、遺体をバラバラに切断して埋めたという。父親は長い間、刑務所に入っていたようで、女と女の姉は里親のもとで育てられた。再会したのは、父親が出所したここ数年の間のようだ。殺害から3週間後、女と父親は、隣のバージニア州まで出かけて婚姻届を提出し、結婚したそうだ。バージニア州は近親婚を認めていないが、女は、父親の名前欄に別人の名前を書いて提出。受理されたという。事件が発覚したのは、父親の自供がきっかけだ。事件発生から7カ月後の2019年9月、父親は別件で逮捕されて刑務所に収監された。ここで父親は、女らと共謀した「彼氏殺害」を自供。なぜ自供したのかは報じられていないが、男の証言通りの場所から、彼氏の遺体が発見されたそうだ。これを受けて、女および女の姉も逮捕された。その後も父親は、警察宛てに手紙を送付。手紙には、彼氏殺害時の詳細や、一度埋めた遺体を掘り起こしてバラバラに切断し、再度埋めたことや、女と父親は実の親子でありながら、性的関係を持ち、結婚までしたことなどがつづられていた。同年11月から3人の裁判が開かれ、それぞれの主張が明らかに。女は「父親に支配されていた。父親は女のそばに、父親以外の男がいることが許せなかった」と殺害を主導したのは父親と主張。一方、父親は「女が殺害を主導した。なぜかは言えないが、彼氏のお金を毎月下ろしていた」とお互い罪をなすりつけ合った。2020年8月、裁判所は、父親に対し、第一級殺人罪で、終身刑を言い渡した。父親の判決から2カ月後、女には第二級殺人罪で禁固刑40年の有罪判決が言い渡された。なお、姉の主張は現時点で、報じられていない。女の姉も第一級殺人罪で起訴されており、今後判決が出る予定だ。このニュースが世界に広がると、ネット上では「こんな奴ら、生かしておいても酸素の無駄」「彼氏よりも父親を選ぶ女の気持ちが全く分からない。病んでいる」「40年の刑は軽すぎる。女は父親のせいにして反省していない」「ファザコンとロリコンの近親相姦カップル。気持ち悪い」「遺体をわざわざ掘り起こして解体するとか、ネクロフィリア(死体愛好)もあるな」「殺人、遺体損壊、近親相姦と悪の限りを尽くした家族だな」「こんな人たちに殺された彼氏がかわいそう」と非難の声が殺到した。海外には他にも、父親と娘が共謀して起こした殺人事件がある。海外ニュースサイト『CBS』は2020年2月7日、アメリカ・ニューヨーク州の住宅で、母親殺害の手助けをして有罪となった娘が、刑務所から出所したと報じた。同記事によると2017年8月、当時47歳の父親は、離婚済みで別居していた当時46歳の母親殺害を計画。3人の子どものうち、末の子どもが未成年のため養育費を払っており、その支払いから逃れようとたくらんだ。当時19歳の娘に「協力しないと自殺する」と伝えて説得。自宅で父親が母親を絞殺した後、娘は現場を自殺に見せかける手伝いをし、警察にもウソの証言をしたという。2人の偽装工作は警察に見破られ、逮捕されたそうだ。のちの裁判で、父親は第一級殺人罪で終身刑、娘は仮釈放付き1年から3年の禁固刑が命じられた。娘は判決から約1年後に仮釈放されたという。家族は大切な存在であることは間違いない。大切な存在だからこそ、家族の誰かが判断を誤りそうなら、それを正すことも必要だろう。殺人の手助けをするなど絶対してはいけないことだ。記事内の引用についてWoman, 31, is sentenced to 40 years in prison for helping murder her boyfriend so she could have sex with and marry her FATHER(Daily Mailより)https://www.dailymail.co.uk/news/article-8799933/Woman-sentenced-40-years-prison-helping-murder-boyfriend-marry-FATHER.htmlSecond person involved in McDowell County murder sentenced to prison(WVNSより)https://www.wvnstv.com/news/three-charged-after-remains-of-minnesota-man-found-in-mcdowell-county/DAUGHTER WHO PLEADED GUILTY TO HELPING HER FATHER PLAN TO KILL HER MOTHER RELEASED FROM PRISON(CBSより)https://www.cbsnews.com/news/karrie-neurauter-daughter-who-pleaded-guilty-to-helping-her-father-kill-her-mother-released-from-prison/