アップルは9月に新型iPadとApple Watch Series 6、10月にiPhone 12シリーズおよびHomePod miniを発表するイベントを開催したばかりですが、11月17日(米現地時間)に独自設計チップApple Silicon搭載Macを発表するスペシャルイベントを行うとの噂が伝えられています。

有名リーカー(注目の未発表製品にまつわる有力情報を発信する人)Jon Prosser氏は、11月にARM Mac(Apple SiliconはARMベースチップ)発表イベントがあると情報筋から聞いたとのこと。その日付は11月17日であり、1週間前の11月10日に公式アナウンスがあると予測しています。実際アップルは、9月と10月のスペシャルイベント前にも同様の手順を踏んできた経緯があります。

To confirm, there IS a November ARM Mac event.



I’m hearing November 17th. 🗓