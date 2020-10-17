ÊÆÂçÅýÎÎÁªŽ¤³«É¼Æü¤ËÀäÂÐ¸«¤ë¤Ù¤1½£¤Ï¤É¤³¤«
ÁªµóÀï¤òºÆ³«¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºÇ½é¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ËÈô¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÀÜÀï¤Î½ÅÍ×½£¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸Í¹ÊØÅêÉ¼¤Ç¤â³«É¼»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ê¥À¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§AP¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤Ü»Ä¤êÈ¾·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ï¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¸µÉûÂçÅýÎÎ¤ÎÍ¥Àª¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó¸õÊäÍ¥Àª¤Ç¤â¡¢11·î3Æü¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤¬¾¡ÍøÀë¸À?!
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¶¥ÇÏ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È3¿Í¤Ë¤è¤ë»ý¤Á²ó¤êÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡ÊºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÍ½ÁÛ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£µ»ö¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
²¿¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¡ÖÂçÅýÎÎÁªµóÅÒ¤±¥µ¥¤¥È¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£¤ä65ÂÐ35¤¯¤é¤¤¤ÎÈæÎ¨¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë ¡£¤Ä¤Þ¤êÁªµó¤¬3²ó¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯1²ó¾¡¤Æ¤ëÄøÅÙ¤Î¾ðÀª¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º9·î29Æü¤ÎÂè1²ó¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¿ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¹¶¤á¤¿¤Æ¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¼º¸À¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÍð¤·¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º90Ê¬´Ö¤Ï½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹âÎð¡×¤ÇÇÏµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ã¥º¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌó5¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë10·î2Æü¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤¬¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤µ¤é¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É²¼¤²¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥ÉÎ¦·³ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤ï¤º¤«3Çñ4Æü¤ÇÂà±¡¤·¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ10·î12Æü¡¢ÁªµóÀï¤òºÆ³«¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ËÈô¤ó¤À¡£¤³¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÏÁ´ÊÆ¤Ç¿Í¸ýÂè4°Ì¡¢Áªµó¿Í¤¬29¿Í¤â¤¤¤ë·ãÀï½£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬2020Ç¯Áªµó¤Ë¤Ï¡¢Í¹ÊØÁªµó¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
ÁªµóÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤¬º£¤«¤éÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê¤ò¤¢¤Þ¤ê¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅêÉ¼½ê¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¡£µÕ¤ËÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÍ¹ÊØÅêÉ¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð11·î3Æü¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤ä³«É¼Â®Êó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×Í¥Àª¡×¤È½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡£¶¦ÏÂÅÞÂ¦¤ÏSNS¤Ê¤É¤ÇÂ¨Æü¡Ö¾¡ÍøÀë¸À¡×¤ò¹Ô¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î5³ä¤«¤é6³ä¤¬Í¹ÊØÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó2016Ç¯Áªµó¤ÎÅêÉ¼¿ô¤¬Ìó1²¯3000ËüÉ¼¡£²¾¤ËÍ¹ÊØÅêÉ¼¤¬8000ËüÉ¼¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤·¤íÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³«É¼¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅêÉ¼Æü°Ê¹ß¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Ð¥¤¥Ç¥óÉ¼¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÌ±¼çÅÞÂ¦¤¬¾¡Íø¤òÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï³Î¼Â¤ËÙæ¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
Í¹ÊØÅêÉ¼¤ò½èÍý¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Áªµó´ÉÍý¿Í¤Ï¤Þ¤ºËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡Ê»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤È¾È¹ç¤¹¤ë¡Ë¡¢Í¹ÊØ¤ò³«Éõ¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é½¸·×ºî¶È¤ËÆþ¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î½èÍý¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬½£¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î½£¤Ç¤Ï¡¢11·î3Æü¤ÎÅêÉ¼Æü¤¬²á¤®¤Æ¤«¤é³«É¼ºî¶È¤ËÆþ¤ë¡£·ãÀï½£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Ê¤É¤Ï¸®ÊÂ¤ß¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤ÈÉ¬Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
11·î3Æü¤Î³«É¼Â®Êó¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤º¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ò¸«¤è
¤È¤³¤í¤¬¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅþÃåÊ¬¤ÎÍ¹ÊØÅêÉ¼¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½¸·×ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤è¤·¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é11·î3Æü¤ÎÅê³«É¼Æü¤«¤é¡¢±ó¤«¤é¤º·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤³¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥ó¾¡Íø¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ê¥À½£¤òÍî¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¾¡Íø¡×¤È¤Ê¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤À¤±¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë³«É¼Â®Êó¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡£
¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¡ÍøÀë¸À¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¤É¤Á¤é¤«¤¬ÇÔËÌÀë¸À¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ËüºÐ»°¾§¤ä¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢½ËÅÅ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬Éé¤±¤òÇ§¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤ËÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±Â³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¯¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¤È¤³¤È¤óÇ´¤ë¹½¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¹ÊØÅêÉ¼¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö11·î3Æü¤Ë¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦ËèÅÙ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í2020Ç¯Áªµó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é·èÃå¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡£¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÉÔÆ©ÌÀÀ¤ò¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡½¡½¤¤¤ä¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î1·î20ÆüÀµ¸á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÎÇ¤´ü¤ÏÀÚ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·ûË¡½¤Àµ20¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ð¥¤¥Ç¥ó¿·À¯¸¢¤«¥È¥é¥ó¥×ºÆÁª¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ó¤ÊäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
Ž¢·ûË¡¾å¤Î´íµ¡Ž£²óÈò¤Ç12·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èÄê¤«
ÅöÌÌ¤Î½ÅÍ×¤ÊÆü¼è¤ê¤Ï12·î14Æü¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö12·î¤ÎÂè2¿åÍËÆü¤Î¼¡¤Î·îÍËÆü¡×¤Ç¡¢11·î3Æü¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Áªµó¿Í¤¬¡¢³Æ½£¤Î½£ÅÔ¤ÇÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦Æü¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁªµó¿ÍÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤òÂçÅýÎÎ¤ËÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¸¢¼Ô¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë½£Æâ¤ÎÍ¼±¼Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÉáÄÌ¤ÎÇ¯¤Ê¤éÃ±¤Ê¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò²á¤®¤Æ¾¡ÇÔ¤¬·è¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤éÀè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö·ûË¡¾å¤Î´íµ¡¡×¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
2000Ç¯¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ê¥ÀºÆ½¸·×¡×¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÅêÉ¼Æü¤¬11·î7Æü¤Ç¡¢Áªµó¿ÍÅêÉ¼Æü¤¬12·î18Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤ºÇ¹âºÛ¤Ï12·î12Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆ½¸·×¤ò¶Ø¤¸¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢¡ÖG.W.¥Ö¥Ã¥·¥å¾¡Íø¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¢¥ë¡¦¥´¥¢»á¤Ï¡¢¡ÖÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤ÈÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÅêÉ¼Æü¤«¤é35Æü´Ö¤ËµÚ¤ó¤Àº®Íð¤Ï½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢12·î18Æü¤Î¼êÁ°¤Ç¿É¤¯¤â»öÂÖ¤Ï¼ý½¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢ÂçÀªÉÔÍø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊµÕÅ¾¤ÎÈë½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÍ¹ÊØÁªµó¤ÇÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬¼«Ê¬´ó¤ê¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¼ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö6¿ÍÌÜ¤ÎÊÝ¼éÇÉ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾å±¡¤Ç¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥ÈÈ½»ö¤Î¾µÇ§¼êÂ³¤¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤ÊºîÀï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ÎÇ¤´ü¤Ï½ª¿È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤é²¸µÁ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¸«¤¨¸«¤¨¤Î¥È¥é¥ó¥×»Ù±çÈ½·è¤ò½Ð¤¹¤À¤í¤¦¤«¡©¾å±¡¸øÄ°²ñ¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÏÂÅÞÂ¿¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥Á¡¦¥Þ¥³¡¼¥Í¥ë±¡ÆâÁíÌ³¤¬¡Ö¤¢¤¨¤ÆºÎ·è¤òÅêÉ¼Æü°Ê¹ß¤Ë±ä´ü¡×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥³¡¼¥Í¥ë»á¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢º£¤ä¥È¥é¥ó¥×ºÆÁª¤è¤ê¤â¾å±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤·¤íÉé¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¾¯¿ôÅÞ¤Î±¡ÆâÁíÌ³¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¡¢¾å±¡¤òº¹ÇÛ¤¹¤ë¸¢¸Â¤òÌ±¼çÅÞ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¾å±¡µÄ°÷¤Ë¾ù¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö²¼±¡·èÁªÅêÉ¼¡×¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤«
¤È¤³¤í¤¬¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢µÕÅ¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·ûË¡½¤ÀµÂè12¾ò¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¡¢²¼±¡¤Ë¤ª¤±¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤À¡£Áªµó¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤â¤·²¿¿Í¤â±¦¤Î²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÅêÉ¼¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢3Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ºÇ¹âÆÀÉ¼¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²¼±¡¤¬Ä¾¤Á¤ËÈëÌ©ÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÂçÅýÎÎ¤òÁªÇ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£1824Ç¯¤Ë1²ó¤À¤±¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼±¡¤Î·èÄê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ±¼çÅÞ¤¬ÍÍø¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¤µ¤Ë¤¢¤é¤º¡£¸½¾õ¤ÏÌ±¼çÅÞ232µÄÀÊÂÐ¶¦ÏÂÅÞ198µÄÀÊ¡Ê·ç°÷5¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢·ûË¡½¤ÀµÂè12¾ò¤Ç¤Ï¡Ö³Æ½£¤Ë1É¼¤º¤Ä³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡×¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤¬1É¼¤Ê¤é¡¢¥¢¥é¥¹¥«½£¤ä¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤â1É¼¤È¤Ê¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÏÂÅÞÂ¿¿ô½£¤¬26½£¡¢Ì±¼çÅÞÂ¿¿ô½£¤Ï22½£¡¢»Ä¤ê2½£¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê·ûË¡½¤Àµ12¾ò¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ºÆÁª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢¶²¤í¤·¤¤¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð2020Ç¯Áªµó¤ÏÊÒ¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÌÑÁÛ¤À¤¬¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Éé¤±¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤Î¼è°ú¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÁÊÄÉ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸æ¼Ò¤Î±Ä¶È³èÆ°¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«²º¤ä¤«¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢¤Ê¤É¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡´üÀ¯¸¢¤ÎÀµÅöÀ¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ëµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉúÀþ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¾¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï11·î3Æü¤«¤éÍâÇ¯1·î20Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔÆ©ÌÀÀ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¤É¤³¤«¤Ç·èÃå¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Áá¤¯·èÃå¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢Ç¯ÌÀ¤±1·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î¿ÉÊú¤È¤Ê¤í¤¦¡ÊËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤¬½µËö¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¶¥ÇÏ¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
¤³¤Î½µËö¡Ê18Æü¡Ë¤Ï¡¢ÌÆÇÏ3´§¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ª´ØÌç¡¢½©²Ú¾Þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÊG1¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¢¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£º£Ç¯¤Î3ºÐÇÏ¤Ï¡¢²´ÇÏ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤¬ÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤À¤¬¡¢ÌÆÇÏ¤Ç¤âÌµÇÔ¤Î2´§ÇÏ¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤¬¤¤¤ë¡£ºù²Ö¾Þ¤Ç¤ÏÆ»°¤òÀ©¤·¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï¶Ïº¹¤Çº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤éÌÛ¤Ã¤Æ3´§ÇÏÃÂÀ¸¤ò¡Ö¸«¤ë¥ì¡¼¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2´§ÇÏ¤¬É¬¤º¤·¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬½©²Ú¾Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æâ²ó¤ê¥³¡¼¥¹»ÈÍÑ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤¬Ã»¤¤¤Î¤¬¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¡£
¤·¤«¤âº£Ç¯¤Î3ºÐÇÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌµ´ÑµÒ¶¥ÇÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£½µËö¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë¤â¿Í¤¬Æþ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤Ï´º¤¨¤ÆµÕ¤é¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
½©²Ú¾Þ¤ÎÁÀ¤¤Êý¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢¡ÆâÏÈÍÍø¡¢¢Àè¹ÔÇÏÍÍø¡¢£¥ª¡¼¥¯¥¹¾å°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¤¥í¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤È»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò½Å»ë¡¢¤È¤Ê¤ë¡£
½©²Ú¾Þ¤Ï¥ê¥¢¥¢¥á¥ê¥¢¤ÎÃ±¾¡¤Ç¾¡Éé
¤³¤Î4¤Ä¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢¥ê¥¢¥¢¥á¥ê¥¢¤ÎÃ±¾¡¤À¡£Á°Áö¤Î¥í¡¼¥ºS¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£²ó¤Ï1ÏÈ2ÈÖ¤È¤¤¤¦¹¥ÏÈ½ç¤òÆÀ¤Æ¡¢°È¾å¡¦ÀîÅÄ¾²í¡Ê¤æ¤¦¤¬¡Ëµ³¼ê¤âÆâÏÈ¤¬ÂçÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢2ÏÈ3ÈÖ¤Î¥Þ¥ë¥¿¡¼¥º¥Ç¥£¥ª¥µ¡¢3ÏÈ5ÈÖ¤Î¥¦¥¤¥ó¥Þ¥¤¥Æ¥£¡½¤â¡ÖÁÀ¤¤ÌÜ¤¢¤ê¡×¤È¤Ê¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê1ÈÖ¿Íµ¤¤¬Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¡Ê7ÏÈ13ÈÖ¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶¯¤¤¡£¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÇÈÍð¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÇã¤¦¥ì¡¼¥¹¡×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£