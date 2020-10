女優の深田恭子が、17日発売の『週刊プレイボーイ』44号(集英社)の表紙&巻頭グラビアに登場。同誌で今年4回目の表紙を飾る深キョンの「今」を撮りおろしで大特集している。15日から放送スタートしたドラマ『ルパンの娘』(フジテレビ系/毎週木曜22時)でヒロイン三雲華を熱演中の深キョン。「CHANGE」と題したグラビアでは、来月38歳の誕生日を迎え、年齢ともにさらに美しく変化する彼女の「今」を撮りおろしで19ページの大特集。同号と合わせて、2016年に男性と女性それぞれの視点で編集され、2冊同時発売した深田の写真集『AKUA』『This Is Me』のデジタル版も配信スタート。今年5月にリリースされた写真集『Brand new me』デジタル版も大ヒット中だ。同号では、ABEMAで放送中の『恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜』(『ドラ恋』)に出演する坂口風詩がセンターグラビアに登場するほか、森日菜美、あまつまりな、葉月つばさ、森咲智美がグラビアに登場する。