ÌÂÏÇ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤Þ¤¿ÂáÊá¡ªàÍ¾ºáá¤Î¿ô¡¹¤È¹õËëÃË
¡¡ÌÂÏÇ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È¸¶ÅÄ¾ÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤¬°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤È¿®ÍÑÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤ËÂçºåÉÜ·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æî½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¾¤Î¿ÍÊª¤È¶¦ËÅ¤·¡¢£µ·î¾å½Ü¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆâ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤Î£µ£°ÂåÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬µ¶Êª¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÈÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤ÆÊÖÉÊ¤òÇ÷¤ê¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´¤Ù¤ËÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎÃË¡¢àÍ¾ºáá¤òµó¤²½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡££··î¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¾¦ÉÊ¤Îµû¤ÎÀÚ¤ê¿È¤ò²ñ·×Á°¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¹¤ëÀàÅðÍÆµ¿¤Ç°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¡£¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¸¶ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï»³¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿·Ù»¡´±¤ä»ÔÌ±¤éÊ£¿ô¿Í¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤âÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢²áµî¤ËÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é£±½µ´Ö°Ê¾å¤âÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤ì¡Ö¿¼Ìë£±£±»þ¤ËÂçÀ¼¤Ç¶á½ê¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¡¢ÀµÄ¾¥¥ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥«¥¥ó¤â³°¥í¥±Ãæ¤Ë¸¶ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Îà½±·âá¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢´é¿§¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤º¡¢Å°ÄìÌµ»ë¡£¸åÆü»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ù¹ð½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥Ð¥¿¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤Æ¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈà¤¬¥·¥ã¥Ð¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¥¥ã¥éÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤½¤Î»þ¤Ë¡ØËÜÅö¤Ï¤¤¤¤¿Í¡Ù¤È´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È·Ù¹ð¡£ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¦¥é¤ËÆ±¤¸ÌÂÏÇ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¹õËë¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´°÷¤¬ÂáÊá°Æ·ï¥ì¥Ù¥ë¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¡Ù¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¤È¤Ï´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡ÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¤¬¡Ä¡£