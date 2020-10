【Hulu 11月新着】『マジシャンズ』ついに完結！刑務所ドラマの新シーズンも

日本初上陸の海外ドラマをお届けする「Huluプレミア」。11月は、人気ファンタジードラマ『マジシャンズ』がついにファイナルシーズンを迎えるほか、有名サッカー選手も見ているというドロドロの刑務所ドラマのシーズン3が到着する。

『マジシャンズ』シーズン5

11月4日(水)より独占配信。以降、毎週水曜日に一話ずつ追加予定(字・吹)。

大人気ドラマ『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のセラ・ギャンブルが手掛ける"大人版『ハリー・ポッター』"がいよいよ最終章!

数々の冒険を通して仲間との絆を深めてきたクエンティンたちだが、前シーズンではエリオットに乗り移った恐ろしい怪物を倒すために大きな犠牲を払うことになった。この最終シーズンではそんな犠牲に苦しむ彼らを新たな脅威が待ち受ける。魔法を解放したため、これまで保たれていたバランスが崩れて、魔法が過剰にあふれる事態に陥ってしまったのだ。魔法の世界を正常に戻し、人々を守ることができるのか? 驚きと感動のファイナルシーズン(全13話)をお見逃しなく!





『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン3

11月17日(火)より独占配信。以降、毎週火曜日に一話ずつ追加予定(字・吹)。

サッカー界のスター、リオネル・メッシも夫婦でハマっている、スペイン発の刑務所ドラマ。閉ざされたシチュエーションで繰り広げられる裏切り・友情・恋愛などの濃密な人間関係に加え、塀の中と外を跨ぐ壮大な展開がシリーズ開始当初から注目を集め、あの『ウォーキング・デッド』がスペインで作った視聴者数記録を打ち破ったこともある話題作の新シーズン(全8話)が到着する。

不倫相手に騙されて詐欺、資金洗浄などの重罪で起訴され、7年の懲役を求刑された主人公マカレナ。それでも刑務所で過ごすうち、少しずつ立場を確立して仲間と呼べる存在もできていた。そんな中、囚人の収容人数が増えたことから、マカレナと数人の囚人は新たな刑務所に移送され、別のグループが幅を利かせている見知らぬ環境でゼロからのスタートを強いられることに。さらに、マカレナに恨みを持っている人物が姿を現して...。新たな刑務所での熾烈な戦いが再び幕を開ける。



