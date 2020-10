『ARROW』キャスト、バットマンの前日譚『Pennyworth』シーズン2に出演！

DCコミックスのスーパーヒーロー、バットマンことブルース・ウェインの執事を務めるアルフレッド・ペニーワースを主人公にした米Epixの『Pennyworth(原題)』。今年12月に放送開始するシーズン2に、米CWのDCドラマ『ARROW/アロー』のキャストが出演することがわかった。米TV Lineが報じている。

『Pennyworth』の舞台は1960年代のロンドン。英軍の特殊空挺部隊を除隊したアルフレッド・ペニーワース(ジャック・バノン『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』)は、軍で鍛えた肉体と技術を活かして警備会社を興す。順調にビジネスを成功させたアルフレッドは、ある日、未来のバットマンことブルース・ウェインの父となる若かりし日のトーマス・ウェイン(ベン・オルドリッジ『Fleabag フリーバッグ』)と出会い、アルフレッドがブルースの執事になるまでの道のりが描かれる。

今回シーズン2に出演することが決まったのは、『ARROW』シーズン1&2でハントレスことヘレナ・バーティネリを演じたジェシカ・デ・ゴウ。彼女は、アルフレッドが属していた特殊空挺部隊の元大佐ガリバー・トロイの妻メラニーを演じる。

オーストラリア出身のジェシカは、英ドラマ『Dracula(原題)』やアメリカ南北戦争を描いた『Underground(原題)』などに出演。米Netflixの英王室ドラマ『ザ・クラウン』や、米Amazonのオリジナルドラマ『ラスト・タイクーン』にもゲストとして姿を見せている。

また、後にバットマンが使用するガジェットや武器などを開発する科学者ルーシャス・フォックス役も発表され、サイモン・マンヨンダ(『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』)が扮することに。

その他シーズン2には、ガリバー役でジェームズ・ピュアフォイ(『ザ・フォロイング』)、ソルト大佐役でエドワード・ホッグ(『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』)、 理想主義的で反抗的な芸術学生のケイティ・ブラウニング役でジェシー・ロメオ(『Curfew(原題)』)の出演も決定している。

