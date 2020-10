こんばんは。美人百花Flowersの眞舩由美子です。

今日は最近購入して特によかったコスメを3つ紹介したいと思います。

これからの季節におすすめ!最近のマイベストコスメ3選

・LANCOME ビファシル

出典: 美人百花.com

目元の乾燥が気になり低刺激なアイメイクリムーバーを探していたところ見つけました。

2層式タイプで振った後コットンにふくませて使用します。感動ポイントは刺激がないのにするっと落ちるところ。使用後もつっぱらず乾燥が少しずつ改善したように感じています◎

・FANCL ボディミルク 美白&エイジングケア

出典: 美人百花.com

秋冬に向けて保湿を強化したいと思い購入しました。お風呂上がりにこちらをすぐに塗るようにしてから翌朝の肌がもっちり柔らかくなったように感じます。プチプラなのに優秀でリピ買いしたいと思っています。

・NARS アフターグローリップバーム 1356

出典: 美人百花.com

美容YouTuberかじえりさんが絶賛されていて購入しました。もともとの唇を綺麗に見せてくれる粘膜リップでリップクリーム感覚で付けられる手軽さにハマっています。

薄づき発色でマスクをしてもべたっとつかないので、日常使いにおすすめのリップです。お買い物の参考にしてもらえれば嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。ではまた更新します。

The post 本当に買ってよかった!この秋のマイベストコスメ3つ first appeared on 美人百花.com.