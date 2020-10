俳優の綾野剛が初のヤクザ役で主演を務め、俳優の舘ひろしと初共演する映画『ヤクザと家族 The Family』の公開日が2021年1月29日に決定。併せて場面写真も解禁された。本作は、ヤクザという生き方を選んだ男の3つの時代にわたる壮大なヒューマンストーリー。変わりゆく時代の中で排除されていく「ヤクザ」を、抗争という視点からではなく、家族の視点から描く。藤井道人監督をはじめ、2019年に第43回日本アカデミー賞で最優秀作品賞など主要部門三冠受賞に輝いた『新聞記者』のプロデューサー陣とスタッフ陣が再集結した。綾野が演じるのは、父親を覚醒剤で失い、その日暮らしの生活を送っている時に、柴咲組組長の危機を救ったことからヤクザの世界へ足を踏み入れた男・山本。舘は、身寄りのない孤独な少年・山本に手を差し伸べ、山本に“家族”という居場所を与えた柴咲組組長・柴咲博を演じ、43年ぶりとなるヤクザ役に挑戦する。解禁された場面写真では、綾野演じる山本と舘演じる柴咲組組長・柴咲のお互いを見つめるまなざしから、血はつながらずとも家族の絆の強さが伝わるメイン写真に加え、1999年、2005年、2019年の3つの時代に生きた山本と、彼を取り巻く人々との家族としての情景が写し出されている。また、本作が11月5〜22日に台湾で開催される第57回台北金馬映画祭において、アジアの才能ある監督の作品を上映する「WINDOWS ON ASIA」部門に出品されることが決まった。藤井監督は「歴史ある台北金馬映画祭でいち早く『ヤクザと家族 The Family』を上映できること、本当に光栄に思っています。家族のかたちが希薄なっている今だからこそ、届けたい作品になっています。僕のルーツの一つでもある台湾の皆さまの心に、本作がどう映るのか今からとても楽しみです」とコメントしている。映画『ヤクザと家族 The Family』は2021年1月29日より全国公開。